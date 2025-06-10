Всюду обвиняемый: хромая судьба Сейрана Оганяна

Автор: Акпер Гасанов

Не только обсуждением новых подробностей противостояния между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и католикосом всех армян Гарегином Вторым занято население Армении. Появилась у них и новая отдушина. Дело в том, что спикер парламента Армении Ален Симонян удовлетворил ходатайство генерального прокурора Анны Вардапетян о возбуждении уголовного преследования в отношении Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна.

Напомним, что ранее армянская прокуратура направила соответствующее ходатайства в парламент. Согласно ходатайству в отношении Оганяна, в декларациях, поданных в разные годы, последний скрыл принадлежащее ему имущество, в частности земельный участок, расположенный в общине Драхтик, и построенный на нем без разрешения частный дом. А А.Минасян злоупотребил служебными полномочиями.

Кстати, это не единственное уголовное дело против Сейрана Мушеговича. В январе текущего года генпрокуратура Армении выдвинула новые обвинения против Оганяна в связи с событиями 1 марта 2008 года. Согласно обвинению, Оганян превысил свои должностные полномочия с применением силы, что по неосторожности привело к тяжким последствиям. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Обвинения связаны с событиями 1 марта 2008 года, когда после президентских выборов оппозиция под руководством Левона Тер-Петросяна организовала акции протеста против результатов голосования. Протесты в Ереване переросли в беспорядки, в результате которых погибли 10 человек. Так что, "хромой Сейран" - многоразовый обвиняемый. Естественно, что сам он и его защита пытаются политизировать данное дело.

"Обвинения в адрес Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна - спущенный "сверху" политический заказ", - многозначительно изрекла депутат от фракции "Армения" Арменуи Кюрегян.

Она права в том, что спустить что-то "снизу" просто невозможно. При этом, кому как не Оганяну должно быть известно, что такое политическое преследование оппонентов. В период, когда он был министром обороны Армении, против тамошней оппозиции принято было большое число решений об уголовном преследовании.

"Политическое шоу продолжается. Общественности подсовывают темы для обсуждения и отвлечения внимания от важнейших тем, стоящих перед страной", - заявила Кюрегян.

О том, что армянская политическая арена давно уже превращена в цирковую, мы и сами не раз писали. Но именно по той причине, что на ней присутствуют персонажи, вроде С.Оганяна. Ясное дело, что Арменуи на этом моменте решила свое внимание не фокусировать.

При этом на вопрос, есть ли у Оганяна на самом деле замок, Кюрегян предложила спросить у самого экс-министра обороны Армении. "Логика", как видим, просто "железная". Как осуждать возбуждение уголовного дела против Оганяна, так Арменуи из фракции "Армения" спешит и падает. А как ответить на вопрос о том, является ли Сейран Мушегович счастливым обладателем замка, так убегает эта дама в кусты.

Странная получается картина. Соратники Оганяна возмущаются тому, что его обвиняют в конкретных преступлениях. Неужели они ждут, что экс-глава МО РА получит госнаграды за стратегию личного обогащения и тактику защиты всего "нажитого непосильным трудом"?! Если это так, то "тактика" Гарегина Второго, который помалкивает в ответ на конкретные обвинения Никола Пашиняна в нарушении обета безбрачия, выглядят не так анекдотично.

Впрочем, "уникальность" Сейрана Оганяна состоит в том, что он одновременно является обвиняемым и в Армении и в Азербайджане. Напомню, что еще 11 ноября 2020 года в Бакинском военном суде было рассмотрено представление республиканской Военной прокуратуры о необходимости вынесения решения о заочном аресте С.Оганяна. Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя.

Материалы по уголовному делу направлены в Национальное центральное бюро Интерпола в Азербайджане для объявления обвиняемого в международный розыск. Оганяну инкриминируется не только статья 103 (геноцид), но и 107 (депортация населения либо вынужденное переселение) УК АР. Отметим, что действия, подпадающие под статью 103, наказываются лишением свободы на срок от 14 до 20 лет либо пожизненным заключением. Другая статья предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Так что, Сейрану Мушеговичу еще нужно радоваться тому, что он не оказался осенью 2023 года в Ханкенди. Глядишь, в результате антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе, он был бы задержан и доставлен в Баку вместе с иными бывшими лидерами карабахской хунты. С юридической и морально-нравственной точек зрения так оно и должно было быть. Но "стратег" Оганян спасся от скамьи подсудимых в Азербайджане, при этом имея все шансы сесть на нее в Армении. Воистину, "увлекательная" судьба у этого персонажа.