Азербайджанская делегация приняла участие в международной конференции в Урмии

12 июня делегация во главе с заместителем полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Самиром Сеидахмедли приняла участие в международной конференции, посвященной инвестиционным возможностям в провинции Западный Азербайджан и состоявшейся в городе Урмия в Иране.

Как сообщает Day.Az, на конференции губернатор Реза Рахмани предоставил обширную информацию об инвестиционных возможностях в провинции. Были заслушаны другие выступления, сделаны видеопрезентации, обсуждены вопросы сотрудничества.

В рамках конференции С.Сеидахмедли провел деловые встречи с Резой Рахмани и генеральным директором Свободной экономической зоны Ирана Резой Масруром.

Отметим, что в состав азербайджанской делегации входят руководитель Аппарата Верховного Меджлиса НАР Ульви Гусейнов, начальник отдела экономики Аппарата Кабинета министров НАР Орхан Бабаев, заместитель министра экономики НАР Тапдыг Алиев, руководитель управления министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Вусал Алекперли, председатель правления Конфедерации предпринимателей НАР, вице-президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Вугар Аббасов, депутат Верховного Меджлиса НАР Теймур Рзаев, начальник Управления эксплуатации мелиорационных систем Нахчывана Региональной службы водной мелиорации, подчинённой Агентству водных ресурсов Азербайджанской Республики Малик Рзаев.