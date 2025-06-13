В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Израиль "забыл" про Францию и забил на Макрона.

Day.Az представляет публикацию:

Мсье Макрон, вас забыли пригласить на войну!

Израильская армия нанесла удары по Ирану - и, сюрприз, Париж об этом не знал. Французские власти узнали об атаке чуть ли не из СМИ.

"Израиль не предупредил Францию ​​об атаке на Иран, поскольку она уже не является таким близким союзником, как раньше", - заявил посол страны в Париже.

Коротко и честно. Макрон Тель-Авиву не нужен, не интересен. Вот так.

Еще вчера французский президент высказывался про гуманитарные паузы, грозил санкциями Израилю и вещал о морали с высокой трибуны, а сегодня - даже не в списке тех, кого хоть по дружбе предупредили.

Интересно, как именно теперь Макрон обидится на израильтян. Новое интервью? Или устроит еще одну фотосессию с боксерской грушей, как в начале войны в Украине?