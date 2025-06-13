Израиль "забыл" про Францию и забил на Макрона
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Израиль "забыл" про Францию и забил на Макрона.
Day.Az представляет публикацию:
Мсье Макрон, вас забыли пригласить на войну!
Израильская армия нанесла удары по Ирану - и, сюрприз, Париж об этом не знал. Французские власти узнали об атаке чуть ли не из СМИ.
"Израиль не предупредил Францию об атаке на Иран, поскольку она уже не является таким близким союзником, как раньше", - заявил посол страны в Париже.
Коротко и честно. Макрон Тель-Авиву не нужен, не интересен. Вот так.
Еще вчера французский президент высказывался про гуманитарные паузы, грозил санкциями Израилю и вещал о морали с высокой трибуны, а сегодня - даже не в списке тех, кого хоть по дружбе предупредили.
Интересно, как именно теперь Макрон обидится на израильтян. Новое интервью? Или устроит еще одну фотосессию с боксерской грушей, как в начале войны в Украине?
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