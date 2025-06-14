Он поднял страну из бездны: Гейдар Алиев, 15 июня 1993 года - День национального спасения

Автор: Акпер Гасанов

В Азербайджане отмечают День национального спасения. И это тот самый случай, когда невозможно представить более точного определения для указания на суть, смысл происшедшего. Сейчас, живя в государстве, которое по праву называется экономическим, политическим и военным лидером всего Южного Кавказа, стоит вспомнить и иные времена, когда Азербайджан находился на самом краю бездны.

Да, после распада СССР, Азербайджан формально стал независимым государством. Однако вместе с независимостью республика унаследовала разрушенную экономику, глубокий политический кризис и вооруженный конфликт с Арменией из-за Карабаха. Сложившаяся ситуация создала предпосылки для одного из самых нестабильных периодов в современной истории Азербайджана.

Советская централизованная система управления экономикой рухнула. Поставки топлива, сырья и продовольствия оказались дезорганизованными. Железные дороги, энергетика и нефтедобыча работали на минимуме из-за нехватки запчастей, специалистов и инвестиций.Читать об этом сейчас, когда Азербайджан является поставщиком нефти и газа во многие страны мира, когда нашу страну благодарят за ее роль в обеспечении энергетической безопасности Европы- удивительно. Но, именно так тогда все и было.

В 1992-1993 годах инфляция достигала гиперуровней, реальные доходы населения обвалились. Массовая безработица и дефицит продовольствия стали нормой. В условиях слабого государства началась стихийная, криминализированная приватизация. Региональные кланы и командиры вооруженных формирований захватывали предприятия.Да и это все было.

А еще, первый президент Азербайджана Аяз Муталибов был вынужден уйти в отставку в марте 1992 года после того как стали известны шокирующие последствия провалов на фронте - оккупация Арменией Шуши, Лачина, совершенного оккупантами Геноцида в Ходжалы. Вместо Муталлибова к власти пришел Абульфаз Эльчибей - лидер Народного фронта Азербайджана.

Скажу деликатно - Эльчибей оказался не готов к управлению страной в условиях войны и экономического краха. К лету 1993 года Азербайджан потерял контроль над почти всей территорией Карабаха и значительной частью прилегающих районов. Счёт шёл на сотни тысяч беженцев и внутренне перемещенных лиц.: Вооружённые силы были слабо организованы, раздроблены на отряды, подчинявшиеся различным командирам. Не было единого командования и боевой стратегии. Поставки оружия и обмундирования оставляли желать лучшего.

Кроме того, правительство Эльчибея не контролировало внутриполитическую ситуацию в стране. Фактическая власть в регионах принадлежала вооруженным формированиям (полевым командирам), местным элитам. На юге и на севере страны появились очаги сепаратизма. А в Гяндже поднимал голову Сурет Гусейнов.Общество было деморализовано - война казалась проигранной, беженцы заполняли Баку и другие города, усиливая социальную напряжённость.

При этом, кошмарным были и внешнеполитический расклад. С Россией отношения были напряженными. Турция ограничивалась словами поддержки. США и Европа не спешили вовлекаться в региональный конфликт. Баку не смог добиться эффективной международной поддержки ни по Карабаху, ни в плане гуманитарной помощи или инвестиций. Сейчас, когда Азербайджан является важнейшим игроком на мировой геополитической арене, с ужасом вспоминаешь те трагические времена.

Но все это было. И 4 июня 1993 года в Гяндже вспыхнул мятеж полковника Сурета Гусейнова. Государственные чиновники, посланные на переговоры, были захвачены. Центральная власть оказалась парализована. В этих условиях, столкнувшись с полнейшим коллапсом государственного управления, Эльчибей срочно пригласил Гейдара Алиева из Нахичевани. И 15 июня 1993 года Гейдар Алиев прибыл в Баку. Именно поэтому 15 июня считается Днем национального спасения!

Добавлю, что 18 июня Эльчибей бежал в Нахичевань.Это - один из самых позорных дней в новейшей истории нашей страны. Это же - самый сильный аргумент в полемике с нынешними "радикалами", которые имеют наглость выступать в роли критиков Гейдара Алиева и нынешнего Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Но у азербайджанского народа хорошая память. Он помнит все.

И он понимает, от каких трагедий спас Азербайджан Гейдар Алиев, какие исторические достижения были достигнуты годы спустя Ильхамом Алиевым благодаря реализации стратегии общенационального лидера.Да, приход Гейдара Алиева к власти в июне 1993 года стал ключевым поворотом в истории Азербайджана. Он стабилизировал ситуацию, восстановил вертикаль власти и начал реформы,плоды которых мы все пожинаем до сих пор.

Альтернатива его приходу - вероятный распад страны, гражданская война и потеря суверенитета. История предоставила Азербайджану редкий шанс, и Гейдар Алиев воспользовался им в полной мере.В итоге, мы имеем сегодня совершенно иной Азербайджан. Наша страна полностью восстановила свои суверенитет и территориальную целостность, являясь безусловным региональным лидером.

Азербайджан имеет огромное уважение в тюркском и мусульманском мире, поддерживая взаимовыгодные отношения с ЕС, США, Китаем. Азербайджан обладает самой боеспособной армией в регионе. Азербайджан восстанавливает освобожденные территории шокирующими мир темпами. И все это то, за что каждый из нас в долгу перед общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, возвращение во власть которого стало истинным Днем национального спасения.