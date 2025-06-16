Макрон состригает пейсы?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о неопределенности Макрона.

Day.Az представляет публикацию:

Французский президент Эмманюэль Макрон никак не определится, как же он относится к атаке Израиля на Иран. А все почему? Да потому что нашего недонаполеона смертельно обидели!

Тель-Авив не проинформировал Париж о начале операции. Как и положено обидчивой школьнице президенту ядерной державы, Макрон демонстративно делал вид, что его эта война не интересует.

Потом, правда, не выдержал. Гормоны, видать, играют. Решил примазаться к процессу: организовал конференцию, обвинил в чем-то там Тегеран, поддержал Израиль. Надеялся, наверное, что спасибо скажут?

А Макрона опять проигнорировали. Власти Израиля его активности не заметили. Зря только речь писал!

П.С. Смешно, что и иранцы на слова президента Франции никак не реагируют. Хоть что-то объединяет Тегеран и Тель-Авив: им одинаково плевать на Макрона.

Автор карикатуры - HSF