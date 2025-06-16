Макрон состригает пейсы?
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о неопределенности Макрона.
Day.Az представляет публикацию:
Французский президент Эмманюэль Макрон никак не определится, как же он относится к атаке Израиля на Иран. А все почему? Да потому что нашего недонаполеона смертельно обидели!
Тель-Авив не проинформировал Париж о начале операции. Как и положено обидчивой школьнице президенту ядерной державы, Макрон демонстративно делал вид, что его эта война не интересует.
Потом, правда, не выдержал. Гормоны, видать, играют. Решил примазаться к процессу: организовал конференцию, обвинил в чем-то там Тегеран, поддержал Израиль. Надеялся, наверное, что спасибо скажут?
А Макрона опять проигнорировали. Власти Израиля его активности не заметили. Зря только речь писал!
П.С. Смешно, что и иранцы на слова президента Франции никак не реагируют. Хоть что-то объединяет Тегеран и Тель-Авив: им одинаково плевать на Макрона.
Автор карикатуры - HSF
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