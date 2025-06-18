Война по соседству: что ожидает Южный Кавказ

Конфликт между Ираном и Израилем вряд ли затянется. Максимум - две недели. Это не типичная война, без наземных операций, проводить которые не позволяет большая дистанция между странами. А значит, конфликт будет продолжаться так, как и сегодня. Стороны будут обмениваться ракетными ударами. Но долго так продолжаться не может, хотя бы потому, что ракеты, грубо говоря, рано или поздно закончатся.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

Помимо всего прочего, война это давление на экономику воюющих стран. Независимо от ее силы или слабости, отметил он.

"Если говорить о возможном влиянии происходящего на Южный Кавказ, то я не считаю, что стоит ожидать серьезных проблем в экономическом плане. С Ираном товарооборот у стран региона не так уж велик. Проблемы могут коснуться коридора Север-Юг, но там тоже пока что обороты небольшие, поэтому и потери будут невелики. В то же время, думаю, после завершения конфликта, оборот по этому маршруту может вырасти в разы. Я говорю о поставках из России в Иран товаров и материалов, необходимых для восстановления инфраструктуры и промышленности. После конфликта ИРИ понадобится многое для восстановления", - сказал Ибрагимов.

Одним из рисков, по его мнению, является возможный поток беженцев из Ирана. Но Азербайджан она коснется менее всего, потому что наша граница закрыта, а из-за боевых действий не осуществляются и авиаперелеты. Желающим переждать трудные времена в Азербайджане, придется пересекать армянскую границу, ехать в Грузию и уже оттуда самолетом лететь в нашу страну. Так что при любом раскладе большого потока беженцев в Азербайджан не будет, уверен наш собеседник. Миграционный эффект может получить Армения, так как ее границы открыты и закрывать их она не станет из политических соображений, отметил он.

"Пока что риски для Южного Кавказа не так серьезны. Они станут серьезными, если конфликт затянется. Некоторые ожидают ,что какие-то удары в случае разрастания конфликта могут приходиться и по Южному Кавказу. Но, на мой взгляд, вероятность этого очень мала. Еще меньше вероятности, что это будет сделано намерено. В любом случае, Азербайджан готов. Он постоянно контролирует ситуацию, в том числе радиационный фон в южных регионах. Я не специалист, поэтому о рисках радиационного заражения говорить с определенностью не могу. Специалистам виднее, о какой радиации идет речь, насколько был обогащен Ираном уран, как, где и на какой глубине он хранится.

Что же касается мировой экономики, то она, думаю, не успеет почувствовать негативного эффекта. Могут вырасти цены на нефть в случае перекрытия Ираном Ормузского пролива. Но они и без того сегодня на порядок выше, чем до начала конфликта. Во всяком случае, резких всплесков я лично не ожидаю", - сказал профессор Сеулского университета.

Лейла Таривердиева