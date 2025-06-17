Спикер Национальной Ассамблеи Болгарии прибыла с визитом в Азербайджан

7-го июня спикер Национального Собрания Республики Болгария Наталия Киселова прибыла в Азербайджан с рабочим визитом.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали депутат Милли Меджлиса Кямран Байрамов, посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов, посол Болгарии в Азербайджане Руслан Стоянов и другие официальные лица.

В рамках визита в нашу страну спикер Наталия Киселова примет участие в 65-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС), а также проведёт ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.