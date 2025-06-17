Председатель Национальной ассамблеи Болгарии посетила Аллею почетного захоронения и Парк Победы в Баку

17 июня делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Болгария Натальей Киселовой, прибыв в Аллею почетного захоронения, посетила могилу общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Председатель Национальной ассамблеи возложила цветы к могиле общенационального лидера, почтив его память.

Затем делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Болгария Натальей Киселовой посетила Парк Победы в Баку. Председатель Национальной ассамблеи возложила венок к памятнику Победы в парке.

Затем высокой гостье была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, завоеванной им грандиозной исторической Победы и светлой памяти наших шехидов.

Было отмечено, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.

В ходе визита делегацию сопровождали член рабочей группы парламента по межпарламентским связям с Болгарией Кямран Байрамов и другие официальные лица.