Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз обвинил Россию в том, что она "расшатывает ситуацию" в его стране. Об этом армянский премьер заявил во время брифинга с журналистами в Национальном собрании, передает Day.Az.

По его словам, не исключается, что "именно РФ стоит за гибридными действиями и войной внутри Армении".

Воваевич подчеркнул, что некоторые представители правящей элиты расценивают заявление Самвела Карапетяна, сделанное накануне, как гибридную войну, которую ведет Россия против правительства Армении.

"У него очень тесные рабочие отношения, основанные на взаимном доверии, с президентом и главой правительства Российской Федерации. Я не могу поверить, что подобная акция против Армении могла быть предпринята со стороны Кремля или правительства России, но я не исключаю и есть высокая вероятность. Причем, не только в России есть такие круги. Я уверен, что в данном конкретном случае есть круги и в других странах. У Армении есть все возможности и потенциал для управления этими гибридными рисками и не только ими", - заявил Никол Пашинян.

Очередное антироссийское высказывание Пашиняна лишь подтверждает тенденцию последних месяцев. Ереван все активнее играет на противостоянии с Москвой, используя подобные заявления как элемент внутренней и внешней политической повестки. Превращение России в удобного "виновника" всех бед стало постоянной практикой для армянского премьера, особенно на фоне нарастающего давления со стороны оппозиции и растущего недоверия в обществе.

Формулировки вроде "высокая вероятность" и "я не исключаю" стали традиционным способом Пашиняна вбрасывать резонансные обвинения без каких-либо конкретных доказательств.

Подобная политическая игра с обвинениями в адрес Москвы может дорого обойтись самой Армении, которая остается в глубоком геополитическом вакууме и все еще зависит от внешнеполитических и экономических факторов, в том числе российских.