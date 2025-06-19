Азербайджан и Канада обсудили риски в условиях нестабильности на Ближнем Востоке

19 июня 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Канады Анитой Анандом.

Об этом Day.Az сообщили в МИД.

В ходе телефонного разговора обсуждалась текущая ситуация безопасности, сложившейся в результате израильско-иранского конфликта.

Министр иностранных дел Канады также поблагодарила Азербайджан за оказанную поддержку в эвакуации граждан своей страны из Ирана.

Джейхун Байрамов, в свою очередь, поздравил канадского министра с назначением на эту должность и пожелал ей успехов.

Министры обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.