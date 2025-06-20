АМИ Trend принимает участие в XIX Генеральной ассамблее OANA в Санкт-Петербурге

Агентство международной информации Trend принимает участие в XIX Генеральной ассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), которая проходит в Санкт-Петербурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие стартовало 17 июня и продлится до 21 июня.

В рамках панельных сессий обсуждаются актуальные вопросы, стоящие перед современными средствами массовой информации.

Отметим, что OANA была создана по инициативе ООН и ЮНЕСКО 22 декабря 1961 года в Бангкоке. Это крупнейшая региональная медийная организация, целью которой является обеспечение прямого и свободного обмена новостями между агентствами региона, в котором проживает более половины населения планеты.

Сегодня OANA объединяет 41 информационное агентство из 33 стран мира. Помимо государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в его состав входят агентства стран Ближнего Востока и СНГ. АМИ Trend является членом OANA.

Генеральная Ассамблея является высшим руководящим органом OANA и созывается раз в три года. По традиции агентство, организующее Генассамблею, затем избирается председателем OANA.