В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередном провале Макрона в Африке.

Day.Az представляет публикацию:

Африканский хребет французской неоколониальной империи продолжает трещать по швам: власти Нигера официально национализировали Somair - ключевой урановый актив французского ядерного гиганта Orano.

Это тот самый уран, на котором десятилетиями работали французские АЭС, пока африканцы оставались в тени и без дивидендов. Но времена "цивилизаторской миссии" окончательно закончились - теперь Францию выставили за дверь.

Развод с Парижем начался в 2023 году, а теперь оформлен юридически - без сантиментов. С декабря 2023 года лицензия на добычу истекла, а французские представители компании были фактически отстранены от управления.

Компания начала арбитраж и судебные процессы, пытаясь вернуть контроль, но теперь власти Нигера поставили жирную, радиоактивно сияющую точку: Orano больше не хозяин на своей урановой "плантации".

Напомним, Somair обеспечивала критически важный резерв урана для французской атомной отрасли - 63% акций контролировались французами. Теперь - адье, мсье!

Франции придется искать уран в более дорогих и нестабильных юрисдикциях - в Канаде, Монголии, Намибии. А там, знаете ли, не та колониальная атмосфера. Придется платить, договариваться, а может и унижаться.

Свято место пусто не бывает: на отобранные у Франции активы уже засматриваются Россия и Китай. Кому отдадут предпочтение власти Нигера - неясно, но то, что Макрону прибавилось головной боли - очевидно.