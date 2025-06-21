Макрон опять корчит из себя "великого" миротворца

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Президент Франции Макрон сообщил в своем микро-блоге в соцсети Х, что по инициативе иранской стороны (если не врет) поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Макрон не пишет, для чего обратился к нему президент ИРИ. И выходит, что Пезешкиан позвонил, чтобы выслушать отповедь и гневные предупреждения. Странно, что с такой целью не сам Макрон звонил в Тегеран. Тут либо президент Франции почему-то врет, что не сам был инициатором звонка, либо он что-то недоговаривает. Ну, это же Макрон.

Разве не странно? Президент Ирана позвонил в Париж, чтобы ему в очередной раз пригрозили международным судом за арест французских шпионов и потребовали дать гарантии, что он никогда не будет иметь ядерное оружие. А Макрон объявил, что существует способ снизить угрозы и пообещал в связи с этим, образно выражаясь, натравить на него европейских партнеров. Как-то не логично. Если кто-то стремится снизить напряженность между воюющими сторонами, он работает с ними обеими.

Может быть, тут дело в тонкостях французского языка. Но более вероятно, что Эмманюэль Макрон просто хотел показать свою крутизну. Он хотел показать себя крутым парнем, к которому Тегеран пришел с мольбами о содействии, а он, такой весь из себя суровый, выставил тому грозные условия. И это, признаться, очень смешно. Потому что этот политик ведет себя как на манеже цирка, а не на международной политической арене. Он гримасничает, подает реплики, бегает по кругу, надувает щеки, а никто с ним не считается. В Израиле его не видят в упор. У Ирана с Францией были неплохие отношения, и, может, потому Пезешкиан и позвонил в Елисейский дворец, но услышал всякую белиберду. Хотя, может, белиберду Макрон припас для пользователей Х, чтобы покрасоваться своей нужностью и важностью.

Как он собирается "снижать угрозы" в происходящем сейчас ужасном конфликте? Кто он такой, чтобы хотя бы одна из сторон к нему прислушалась? Он уже навредил в переговорах Баку с Ереваном, вмешательство в ирано-израильский конфликт с такими нелогичными подходами может только усугубить ситуацию.

И вообще, пусть сначала попробует разобраться с собственными делами. Вон на днях стало известно, что Нигер вышиб Францию со своего крупнейшего уранового рудника.

Пусть сначала "потренируется на кошках", а потом суется в серьезное дело.