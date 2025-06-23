Нидерланды поблагодарили Азербайджан за поддержку в содействии безопасному транзиту граждан Нидерландов из Ирана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Нидерландов в Азербайджане в социальной сети X.

"Нидерланды выражают искреннюю признательность властям Азербайджана за их постоянную поддержку в содействии безопасному транзиту граждан Нидерландов из Ирана через пограничный переход Астара.

Мы ценим постоянную и эффективную координацию, которая делает этот процесс возможным", - говорится в публикации.