https://news.day.az/politics/1762966.html Нидерланды поблагодарили Азербайджан Нидерланды поблагодарили Азербайджан за поддержку в содействии безопасному транзиту граждан Нидерландов из Ирана. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Нидерландов в Азербайджане в социальной сети X.
Нидерланды поблагодарили Азербайджан
Нидерланды поблагодарили Азербайджан за поддержку в содействии безопасному транзиту граждан Нидерландов из Ирана.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Нидерландов в Азербайджане в социальной сети X.
"Нидерланды выражают искреннюю признательность властям Азербайджана за их постоянную поддержку в содействии безопасному транзиту граждан Нидерландов из Ирана через пограничный переход Астара.
Мы ценим постоянную и эффективную координацию, которая делает этот процесс возможным", - говорится в публикации.
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