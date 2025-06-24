https://news.day.az/politics/1763161.html Обнародована дата проведения очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана Следующее заседание Милли Меджлиса в рамках внеочередной сессии состоится 4 июля. Как сообщает Day.Az, об этом сказала председатель парламента Сахиба Гафарова на проходящем 24 июня заседании Милли Меджлиса Азербайджана.
Обнародована дата проведения очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана
Следующее заседание Милли Меджлиса в рамках внеочередной сессии состоится 4 июля.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала председатель парламента Сахиба Гафарова на проходящем 24 июня заседании Милли Меджлиса Азербайджана.
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