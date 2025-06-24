Обнародована дата проведения очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Следующее заседание Милли Меджлиса в рамках внеочередной сессии состоится 4 июля.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала председатель парламента Сахиба Гафарова на проходящем 24 июня заседании Милли Меджлиса Азербайджана.