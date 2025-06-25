Свобода слова по-бельгийски: операция “Abzas” и разоблачение европейского шантажа

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network. специально для Day.Az

Костюм европейской добродетели трещит по швам, а под ним - нагота геополитического шантажа. Пресс-релиз Европейской службы внешних связей от 23 июня - это не дипломатический документ, а высокомерная политическая проповедь, написанная в лучших традициях брюссельского лицемерия. Когда чиновники ЕС требуют от Азербайджана "немедленных шагов" и рассуждают о "благоприятной среде для журналистов", хочется спросить: вы о каком мире говорите? О мире, где журналистов в Сербии избивают под камеру, а французскую прессу газом травят за неудобные вопросы про Украину?

В Баку, между прочим, никто не запрещал журналистику. Но если кто-то вместо пера берёт чемоданы с наличкой, вместо микрофона - флешки с инструкциями от зарубежных фондов, то это уже не свобода слова, а свобода от ответственности. Или в ЕС у нас теперь "независимыми журналистами" называют тех, кто занимается финансовыми махинациями, подрывом госсуверенитета и прячется за иностранные гранты? Блестящая эволюция понятия!

Речь, конечно, не о "правах человека". Это уже давно - обёртка. На самом деле речь идёт о чёткой и пошлой задаче: поставить Азербайджан на колени, вывернуть его внутреннюю политику наизнанку и навязать повестку, выгодную только Брюсселю. Сегодня - Abzas Media, завтра - ультиматум по энергетике, а послезавтра - требования о "правах сепаратистов в Карабахе". Всё как по нотам: ценности как дубинка, свобода - как кнут, диалог - как диктат.

А теперь представим на секунду, что бы случилось, если в ЕС кто-то всерьёз вздумал финансировать, скажем, немецкое медиа, открыто работающие против интересов Берлина, с прямыми линиями на внешнее управление из Пекина или Москвы. Как быстро эти "журналисты" оказались бы за решёткой под аплодисменты "демократического сообщества"? Но когда дело касается Баку - значит, всё должно быть наоборот?

Европа требует "уважения к свободам"? Замечательно. Начните с себя. Разблокируйте счёт французского журналиста, написавшего не тот текст про Зеленского. Прекратите уголовные преследования венгерских и польских изданий, пишущих не по методичке. И уж если вам так не спится из-за Abzas Media - сперва докажите миру, что вас действительно волнует журналистика, а не возможность стучать по суверенным государствам палкой под названием "права человека".

Азербайджан - не колония, и точно не Ваша газетная колонка. Учитесь уважать. А если нет - хотя бы не путайте "диалог" с политическим назиданием в стиле Третьего Рима, но на английском языке.

... 22 июня 2025 года Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговоры шести сотрудникам Abzas Media по статье 206.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (контрабанда, совершённая организованной группой). Среди осуждённых - главный редактор Улви Гасанов, журналисты Севиль Оруджева и Али Махмудов. Все они получили от 6 до 9 лет лишения свободы.

Следствие установило, что через неформальные транзакции и подставные организации на счета издания в период с 2021 по 2023 год было переведено более 1,8 млн евро из-за рубежа, преимущественно с территорий Германии, Нидерландов и Литвы, без надлежащего декларирования. Эти средства, как утверждает Генпрокуратура Азербайджана, использовались не только для финансирования журналистской деятельности, но и на "деятельность, подрывающую общественный порядок и политическую стабильность".

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Abzas Media в течение последних трёх лет получила более 70% финансирования от зарубежных неправительственных структур, таких как "National Endowment for Democracy" (США), "European Endowment for Democracy" (Брюссель) и нидерландская организация "Free Press Unlimited". Ни один из этих фондов не зарегистрирован в Азербайджане в соответствии с местным законодательством, регулирующим деятельность иностранных НПО и их финансовых агентов.

И потому заявление Европейской службы внешнеполитической деятельности - это не правовой анализ, не дипломатическое предостережение, а пропагандистский памфлет, замаскированный под пресс-релиз. С первых же строк - "тревожное событие" - ЕС выдаёт оценку, не потрудившись ни указать, какие нормы нарушены, ни обосновать свои претензии. Ни одного упоминания об обвинительном заключении. Ни одной ссылки на процессуальные детали. Ни одного факта. Только навязчивая политическая мораль - и жалкий пафос.

В Брюсселе с серьёзным лицом утверждают, что "независимая журналистика играет жизненно важную роль". Но где граница между журналистикой и финансовой обналичкой? Abzas Media - не проект гражданского общества, а политическая прокладка, щедро спонсируемая через непрозрачные схемы. Панама, Мальта, офшоры - и это не гипотезы, а выводы Государственной службы финансового мониторинга Азербайджана. Ни один из обвиняемых в ходе следствия не оспорил эти данные. Зато в ЕС предпочитают закрыть глаза, если "борцы за демократию" обслуживают нужную повестку.

Евросоюз уже не стесняется. Он больше не советует - он приказывает. Баку в ультимативной форме требуют отмены приговоров, исходя не из норм международного права, а из идеологических предпочтений. Напоминания о "международных обязательствах" звучат как угрозы. Но где именно в международных конвенциях сказано, что представители медиа обладают неприкосновенностью?

Показательно, что те же структуры ЕС предпочитают не замечать, когда на "цивилизованном" Западе журналистов увольняют за антиправительственные взгляды, блокируют аккаунты, душат расследования под видом борьбы с "дезинформацией". Там это - "защита демократии". Здесь - "репрессии". Удивительная гибкость в применении принципов.

Суть происходящего проста: Евросоюз защищает не свободу слова, а своих агентов влияния. В деле Abzas Media не идёт речь о клевете, пропаганде или журналистской деятельности - речь идёт о доказанном хищении, с отлаженными финансовыми механизмами и офшорными транзакциями. Это уголовщина, а не политика. И если завтра под вывеской "независимого СМИ" кто-то откроет пункт наркоторговли - ЕС тоже выступит с обеспокоенностью?

ЕС может продолжать штамповать пресс-релизы, подменяя юридический анализ политической риторикой. Но в Баку - не пресс-клуб. Здесь закон - это не декоративная вывеска. И кто бы ни стоял за фигурантами дела, никакие "ценности" не могут служить алиби для экономических преступлений.

Западная правозащитная риторика, прикрывающаяся лозунгами о "свободе слова" и "независимой журналистике", на деле превратилась в инструмент избирательного давления, подчинённого геополитическим интересам. Особенно отчётливо это видно на примере отношения Европейского союза к Азербайджану - стране, проводящей самостоятельную внешнюю и информационную политику, отвергающей колониальные патронажи и претензии на менторство со стороны Брюсселя и Парижа.

Каталония. После рейдов Гражданской гвардии Испании в 2023 году против каталонских независимых СМИ, включая El Nacional, VilaWeb, El Punt Avui, ни один орган ЕС не выступил с официальной критикой. Журналисты подвергались допросам, а серверы редакций изымались в ходе следственных действий под предлогом "подстрекательства к мятежу". Отчёт Human Rights Watch от мая 2023 года, хотя и упоминал о "нарушениях свободы выражения", был почти сразу снят с ротации в европейских структурах.

Франция. В июле 2024 года французское правительство возбудило уголовное дело против журналистов Disclose и Investigate Europe, обвинив их в "разглашении военной тайны" за публикацию данных о поставках французского вооружения киевскому режиму. Один из журналистов провёл 48 часов под стражей без доступа к адвокату - и вновь ни слова от Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), ни пресс-релиза от Freedom House.

Польша и Венгрия. Согласно отчету European Federation of Journalists за май 2025 года, в этих странах за последний год были осуждены на сроки от 6 до 14 месяцев условно 8 журналистов за "оскорбление католических ценностей" и "дестабилизацию общественного порядка". Однако ни EEAS, ни ОБСЕ не включили эти инциденты в список "угрожающих свободе медиа", опубликованный в июне 2025 года.

Вопиющая избирательность становится особенно очевидной на фоне шквала критики, обрушившегося на Баку после расследований против ряда прозападных медиа и НПО, действующих с нарушениями азербайджанского законодательства о финансировании, налоговой отчётности и ограничениях на вмешательство иностранных структур.

Так, уже через 16 часов после публикации пресс-релиза EEAS от 17 июня 2025 года с формулировками о "ухудшении ситуации со свободой СМИ" в Азербайджане, аналогичные заявления появились от:

-Reporters Without Borders (RSF),

- пресс-службы МИД Франции,

- немецкого офиса Transparency International.

Обратим внимание: ни одна из этих структур не запрашивала протоколы судебных заседаний, не направила официальных наблюдателей в Баку, не провела независимую правовую экспертизу. И всё это на фоне того, что дела против некоторых НПО касаются прямого нарушения Закона Азербайджана "О неправительственных организациях" (ст. 31.2 и 33.1), а также налогового кодекса (ст. 69.3).

Хотя как минимум четыре НПО получали внешнее финансирование от зарубежных доноров, включая Open Society Foundation (косвенно связанный с армянским офисом OSF), при этом не предоставляли отчётности и не регистрировали проекты в соответствующих госорганах.

Такое мгновенное совпадение в реакциях ЕС, французской дипломатии и западных НПО свидетельствует не о тревоге за "свободу", а о координированной политической кампании. На фоне провала армянской медийной экспансии в Карабахе и укрепления азербайджанского контроля в информационном поле, западные структуры стремятся восстановить влияние под предлогом правозащитной деятельности.

Правозащитный инструментарий всё чаще используется как рычаг геополитического давления, особенно в странах, отказавшихся от участия в европейской орбите влияния. В отношении Азербайджана наблюдается прямая корреляция между правозащитной активностью и энергетическими интересами ЕС.

Особенно показателен случай с армянским фондом "Гехард", распространяющим фальсификации о "разрушении христианского наследия в Карабахе". Несмотря на десятки доказанных фейков (включая использование фото из Сирии и Ирака, разоблачённых в июне 2025 года ресурсом FactCheck Caucasus), эта структура продолжает получать гранты от ЕС и публиковаться в партнёрстве с Euronews Armenia.

Между тем, азербайджанские аналитики и эксперты, разоблачающие деятельность таких организаций, оказываются под шквалом давления и угроз.

Весь массив фактов, цифр и временных совпадений указывает на системный характер лицемерия, в котором правозащита превращается в идеологическую дубинку против неугодных стран.

Азербайджан - не идеальный и не бесконфликтный, но он не нуждается в колониальной опеке. Претензии на "право оценивать" со стороны стран, закрывающих глаза на аресты своих же журналистов, - это не забота о свободе, а элемент внешнеполитической манипуляции.

На самом деле, европейские элиты защищают не свободу прессы, а лояльность. Там, где журналистика независима не от государства, а от Запада - она объявляется враждебной.

И это - самая честная формулировка сути современной "правозащиты".

Азербайджан не нуждается в разрешении Запада, чтобы защищать свой суверенитет. Он не обязан оправдываться перед теми, кто сам давно превратил свободу слова в прикрытие цензуры, "правозащитников" - в политических агентов, а демократию - в геополитический инструмент давления.

Все разговоры о "репрессиях" в деле Abzas Media - это не что иное, как слабо замаскированная попытка вмешательства. Ни один европейский институт даже не удосужился запросить официальные материалы дела, изучить факты, выслушать обе стороны. Им не нужны доказательства. Им нужен удобный враг, которого можно выставить "автократией" за то, что он не встаёт по команде и не подписывает чужие диктовки.

На фоне этого лицемерия фразы про "свободу слова" звучат так же убедительно, как лекции наркоторговца о вреде зависимости. Потому что где был весь этот правозащитный хор, когда во Франции избивали журналистов на манифестациях? Где были "наблюдатели" ЕС, когда испанская полиция вламывалась в каталонские редакции? Где были их тревоги, когда греческие, венгерские и польские СМИ зачищались под корень?

Тишина. Гробовая тишина.

Потому что в этой игре давно нет ни морали, ни принципов. Есть только геополитические предпочтения. И если ты им удобен - можно пытать, можно судить без ордера, можно глушить медиа и следить за журналистами через Pegasus. Но если ты независим, если ты мешаешь расширению их влияния - тебе припишут "авторитаризм", вырежут из контекста любую цитату, соберут набор западных НПО с шаблонными заявлениями и начнут кампанию травли.

Так было. Так есть. Так не будет.

Азербайджан - не чья-то провинция, не колония, не место для экспериментов и "перевоспитания". Это государство, которое больше не позволит превращать свою внутреннюю политику в полигон для чужих игр. Мы не обязаны оправдываться перед теми, кто сам погряз в коррупции, двойных стандартах и моральной банкротности.

И если в Брюсселе или Париже кто-то всё ещё думает, что может диктовать нам, как жить, - пора проснуться. Эпоха менторства закончилась. Началась эпоха ответа. Жёсткого, аргументированного, правового ответа. На их "озабоченности" - фактами. На их "критику" - зеркалом. На их попытки вмешательства - суверенным решением, закреплённым не в пресс-релизе, а в законе.

Потому что в XXI веке только одна линия разделяет государства: не между "демократами" и "автократами", а между теми, кто отстаивает свою независимость, и теми, кто служит чужим интересам.

Азербайджан - из первых. Западные критики - из вторых.

И именно поэтому они так боятся - потому что больше не могут контролировать.