Азербайджан ждет от Ирана соответствующих шагов в связи с безосновательными заявлениями посла

Азербайджан ждет от Ирана соответствующие шаги в связи с провокационными заявлениями посла.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

"Мы решительно отвергаем безосновательные и провокационные заявления чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Мехди Собхани о якобы использовании территории Азербайджана для нападения на Иран, в частности о применении израильских беспилотников с азербайджанской территории против Ирана. <...>

Мы ожидаем, что иранская сторона примет меры по недопущению подобных действий, противоречащих духу двусторонних отношений, а также предпримет соответствующие шаги в связи с заявлениями посла, который, вместо того чтобы представлять интересы своей страны, регулярно демонстрирует проармянскую позицию", - отметил он.