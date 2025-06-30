Сегодня вечером в Баку будут доставлены тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев

По информации Генерального консульства Азербайджанской Республики в Екатеринбурге, самолет, который доставит тела Гусейна и Зияддина Сафаровых, вылетит оттуда 30 июня в 17:30 по бакинскому времени.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил Сейфаддин Гусейнов - брат азербайджанцев, убитых в ходе операции, проведенной Федеральной службой безопасности России в городе Екатеринбурге.

Он отметил, что если не произойдет каких-либо изменений, самолет прибудет в Баку в 20:25.

Отметим, что утром 27 июня в Екатеринбурге была проведена операция более чем в 10 квартирах, где проживали азербайджанцы. Большинство членов семьи Сафаровых, родом из Агдама, были задержаны. В ходе операции были убиты два брата - Зияддин и Гусейн Сафаровы, а также задержаны многие азербайджанцы. Несколько человек были госпитализированы.