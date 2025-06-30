Кремль сожалеет

- правда, не о том, о чем нужно...

Автор: Мехти Ахмедзаде

После долгого молчания по делу азербайджанцев в Екатеринбурге, в Кремле выступили с заявлением, что "сожалеют". Правда не о том, о чем нужно было бы сожалеть...

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, о том, как в Кремле оценивают отмену Баку мероприятий по линии РФ, заявил следующее:

"Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые по мнению азербайджанской стороны послужили причиной для таких демаршей".

Он также добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы и дальше развивать "добрые отношения с Азербайджаном".

Во-первых, не демарши, господин Песков, а адекватная реакция. Азербайджанцы были убиты без суда и следствия. Как это произошло, должны были в первый же день выяснить Следственный Комитет во главе с Бастыркином, доложить об этом наверх, в Кремль, откуда азербайджанской стороне необходимо было дать разъяснения и гарантии, что будет проведено расследование и виновные будут наказаны.

Во-вторых, Азербайджан, ценя и желая развивать добрые отношения, спас и приютил россиян из Ирана, а затем они отправились домой в целости и сохранности. Таких примеров очень много. В Баку всегда стремятся поддерживать дружеские отношения.

Что мы увидели в ответ? Песков выражает не те сожаления, а российские СМИ пропитаны антиазербайджанской истерикой и даже фейками. Как говорится, без комментариев...