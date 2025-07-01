Насилие в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге свидетельствует о шовинистском поведении России.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана полковник Джалил Халилов.

По его словам, зверские убийства мирных жителей властями в их собственных домах свидетельствуют об игнорировании Россией понятия права.

"Нападение, совершенное в Екатеринбурге на семью азербайджанцев и жестокое убийство людей, не оказавших сопротивления сотрудникам правоохранительных органов во время этого нападения, - это большой позор для российского государства, пятно на понятии правового государства. Cегодня мы сталкиваемся с такими позорными и антигуманными случаями на примере современной России, что вызывает сожаление и отвращение. То, что происходит, является показателем агрессивной, шовинистской политики России в отношении этнических групп и во всех случаях неприемлемо", - сказал он.

Джалил Халилов подчеркнул, что во время ирано-израильской войны азербайджанское государство оказало большую помощь гражданам России в Иране, спасая их жизни, а в ответ в России учинили бойню против азербайджанцев.

"Десятки граждан России, оказавшихся беззащитными на иранской территории во время ирано-израильской войны и находящихся под серьезной угрозой, были привезены в нашу страну под покровительством и с участием азербайджанского государства и отправлены отсюда в Россию. В то время соответствующие государственные структуры России неоднократно выражали Азербайджану свою благодарность. Однако вскоре после этого было совершено массовое насилие над азербайджанцами в Екатеринбурге. В то время как в Иране мы спасли граждан России от смерти, в России азербайджанцы были демонстративно убиты властями", - сказал он.

Он отметил, что новый сопровождающийся гибелью людей шаг России против азербайджанцев после прошлогоднего инцидента с самолетом свидетельствует о целенаправленной политике.

"Несмотря на то, что прошло несколько месяцев после инцидента 25 декабря 2024 года, когда самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, был сбит в российском небе и разбился в казахстанском городе Актау, российская сторона до сих пор не предприняла конкретных шагов по выявлению и наказанию виновных. Убийство 2 азербайджанцев, не оказавших никакого сопротивления во время полицейского рейда в Екатеринбурге 27 июня 2025 года, а также аресты и жестокие пытки значительного числа наших соотечественников свидетельствуют о недоброжелательных намерениях России в отношении соседних народов, а также мигрантов.

Считаю, что российские власти должны провести объективное расследование в отношении инцидента в Екатеринбурге, обеспечить наказание лиц, которые проявили насилие и жестокость в отношении азербайджанцев, убили их. В противном случае это продолжит оказывать негативное влияние на настоящее и будущее азербайджано-российских отношений, подорвет доверие кРоссии", - отметил он.

Председатель Общественного объединения "Общие ценности" Агиль Джамал сказал Trend, что нападение российских спецназовцев в Екатеринбурге на азербайджанские семьи, сопровождающееся насилием, является этапом системной кампании.

"До этого уже были предприняты последовательные шаги со стороны России, которые подорвали союзнические отношения между двумя государствами. Политика России в отношении Азербайджана в последнее время противоречит как двусторонним отношениям, так и понятию союзничества. В то же время насилие в отношении мирных гражданских лиц является нарушением международных обязательств", - сказал он.

По его словам, сегодня азербайджанское общество, неправительственные организации выражают свое возмущение актом вандализма, совершенным в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге на этнической почве.

"Я считаю, что эта реакция должна продолжаться до тех пор, пока те, кто заказал и осуществил эту бойню, не будут наказаны, пока не будут предприняты необходимые шаги в данном направлении. Азербайджанское государство и правозащитные организации должны вывести это на международный правовой уровень. Необходимо продолжать эффективные меры, чтобы наши соотечественники, проживающие в России, не сталкивались с повторением подобных ситуаций. Надеюсь, что общественный сектор Азербайджана сыграет в этом активную роль", - сказал А.Джамал.