Виновные в совершении насилия против азербайджанцев в Екатеринбурге должны быть привлечены к ответственности.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил член Общественного объединения "Организация ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики", экс-депутат Милли Меджлиса генерал-майор Владимир Тимошенко.

"Мы выражаем возмущение в связи с провокацией спецслужб России против граждан азербайджанской национальности, имевшей место 27 июня в городе Екатеринбург. "Доблестные" правоохранители одновременно, в шесть часов утра взломали двери в 10 квартирах наших соотечественников и на глазах жен и детей более часа жестоко избивали ни в чем не повинных людей. В результате этой провокации погибли 2 человека и более 10 получили увечья, и были арестованы. Судьба некоторых из них до сих пор неизвестна", - сказал он.

В.Тимошенко отметил, что объяснения официальных лиц России по поводу сотворенного варварского беззакония, по меньшей мере, вызывают удивление.

"Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой в очередной раз проявил свою нацистскую сущность, заявив, что эти действия сугубо внутреннее дело России", - сказал он.

По словам В.Тимошенко, произошедшее, разумеется, вызвало протест в Азербайджане и негативно будет сказываться на традиционных отношениях между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

"Общественное объединение "Организация ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики" считает, что по данному делу незамедлительно должно быть проведено открытое расследование, виновные в нарушении правовых норм и насилии должны быть привлечены к ответственности. Вместе с тем считаем уместным обратить внимание российской общественности на проявляющееся в последнее время уничижительное отношение некоторых официальных структур Российской Федерации к диаспорским организациям, этническим меньшинствам. Это находит отражение и в средствах массовой информации России. Так, в течение этого года были силовые нападения на граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана", - сказал В.Тимошенко.

Он подчеркнул, что смысл подобных, по сути антироссийских действий, двоякий.

"Во-первых, очистить Россию от мигрантов путем их дискредитации, прямого запугивания, что противоречит официальной государственной миграционной политике; во-вторых, разорвать отношения со странами СНГ. Последнее кажется неправдоподобным. Однако неявно, но целенаправленно определенными политическими кругами России ведется работа именно по ее отчуждению от стран Центральной Азии и Южного Кавказа. Иначе трудно объяснить эти жестокие, бессмысленные действия спецслужб. Совершенно очевидно, что такая политика абсолютно не отвечает подлинным интересам России и может оправдываться только ее врагами", - добавил он.

Отметим, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью граждан Азербайджанской Республики и лиц азербайджанского происхождения в Российской Федерации.