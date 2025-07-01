https://news.day.az/politics/1764770.html Арестован глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский - ВИДЕО Арестован глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский. Как передает Day.Az, информацию об этом подтвердили Trend в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой. Новость обновляется
Арестован глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский - ВИДЕО
Арестован глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский.
Как передает Day.Az, информацию об этом подтвердили Trend в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.
Новость обновляется
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