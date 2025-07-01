Арестован глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский

Арестован глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский.

Как передает Day.Az, информацию об этом подтвердили Trend в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

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