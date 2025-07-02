Азербайджан и Афганистан обсудили возможности экономического сотрудничества

2 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел встречу с заместителем премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в ходе встречи была отмечена значимость 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в городе Ханкенди.

Было подчеркнуто, что с момента присоединения к ОЭС в 1992 году Азербайджан активно участвует в различных инициативах, направленных на развитие сотрудничества в регионе. Стороны отметили, что экономические, энергетические и транспортные проекты, автором и участником которых является Азербайджан, приносят пользу всем странам ОЭС.

Во время встречи были обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном в экономической, торговой, транзитной и гуманитарной сферах.

В то же время были рассмотрены вопросы, представляющие взаимный интерес в рамках формата трехстороннего сотрудничества Азербайджан - Узбекистан - Афганистан.