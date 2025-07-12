Автор: Байрам Эльшадов

В Ереване на площади Свободы состоялся очередной, но едва ли заметный митинг бывших сепаратистов Карабаха - тех самых, кто по собственной воле покинул регион после его освобождения со стороны азербайджанской армии. Полиция категорически отказала в разрешении на шествие к зданию парламента, в связи с чем акция реваншистов не вышла за пределы одной площади. Итог - полный провал.

Начавшийся в 18:00 митинг так и не смог привлечь более чем жалкую горстку участников, что наглядно демонстрирует, что идеи реванша утратили всякую актуальность даже среди самих армян. Расчёты организаторов на массовость и влияние оказались иллюзорными - ни разрешения, ни поддержки, ни шансов на успех.

Реваншистские призывы, когда-то звучавшие громко, сегодня превратились в пустой звук - без поддержки, без будущего, без интереса общества.

В который раз становится ясно, что путь реванша - это тупик, который ведёт к серьёзным последствиям для страны и общества. Азербайджан дал чёткий сигнал - любые попытки вернуть прошлое будут пресекаться решительно и без компромиссов.

Реваншистская риторика, вместо объединения, лишь распыляет силы и усугубляет изоляцию, поэтому её влияние стремительно уменьшается, уступая место реалиям новой политической и геополитической ситуации.