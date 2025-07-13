Азербайджан победил Францию

Макрон унижен. Победа Азербайджана над Францией - провозглашение государства Новая Каледония.

Как передает Day.Az, об этом в своем телеграм-канале написал политолог Сергей Марков.

"Речь пока не идёт о полной независимости, но уже установлен особый статус - фактически отдельное гражданство. Для местных жителей предусмотрено право на двойное гражданство. Это свидетельствует о крайне высоком уровне автономии и означает выполнение ключевого требования коренного населения -канаков. Они настаивали на прекращении миграционного наплыва из Франции, который менял демографический баланс в Новой Каледонии и грозил превратить канаков в меньшинство на собственной земле", - пишет Марков.

Он напомнил, что ранее Франция приняла несколько резолюций и законов против Азербайджана.

"В ответ Баку организовал ряд акций в рамках Движения Неприсоединения по поддержке антиколониальной борьбы народа Новой Каледонии против империализма Франции. Два года это продолжалось. Теперь вот Макрон отступил и сделал шаги к будущей, почти полной независимости Новой Каледонии. Макрона во Франции за это ругают очень сильно", - пояснил политолог.