Азербайджан победил Францию - Марков о создании государства Новая Каледония
Макрон унижен. Победа Азербайджана над Францией - провозглашение государства Новая Каледония.
Как передает Day.Az, об этом в своем телеграм-канале написал политолог Сергей Марков.
"Речь пока не идёт о полной независимости, но уже установлен особый статус - фактически отдельное гражданство. Для местных жителей предусмотрено право на двойное гражданство. Это свидетельствует о крайне высоком уровне автономии и означает выполнение ключевого требования коренного населения -канаков. Они настаивали на прекращении миграционного наплыва из Франции, который менял демографический баланс в Новой Каледонии и грозил превратить канаков в меньшинство на собственной земле", - пишет Марков.
Он напомнил, что ранее Франция приняла несколько резолюций и законов против Азербайджана.
"В ответ Баку организовал ряд акций в рамках Движения Неприсоединения по поддержке антиколониальной борьбы народа Новой Каледонии против империализма Франции. Два года это продолжалось. Теперь вот Макрон отступил и сделал шаги к будущей, почти полной независимости Новой Каледонии. Макрона во Франции за это ругают очень сильно", - пояснил политолог.
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