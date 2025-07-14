Автор: Ибрагим Алиев

Франция впервые за несколько столетий столкнулась с ситуацией, когда ей пришлось на равных вести переговоры и считаться с интересами одной из своих заморских территорий - Новой Каледонии. Эта территория на протяжении десятилетий упорно отстаивала своё право на независимость и самоопределение. Ранее подобные требования игнорировались Парижем или подавлялись силовыми методами, однако теперь Франция была вынуждена пойти на уступки, что стало геополитическим поражением для Парижа.

Существенным фактором стало активное международное внимание к ситуации, в том числе со стороны Азербайджана и лично Президента Ильхама Алиева. Глава нашего государства неоднократно подчёркивал на международных форумах необходимость отказа от двойных стандартов в вопросах территориальной целостности и права народов на самоопределение. Выступая на саммитах Движения неприсоединения и Генеральной Ассамблее ООН, он указывал на неприемлемость политики неоколониализма, особенно в отношении заморских территорий Франции. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что права коренных народов, таких как канаки, должны быть защищены.

Благодаря дипломатической активности Азербайджана и созданной Бакинской инициативной группе, вопрос Новой Каледонии получил широкое международное освещение, что, в конечном итоге, оказало давление на Францию и вынудило её отказаться от политики "жёсткой руки", начав равноправный диалог с представителями новокаледонского народа.

Бакинская инициативная группа, основанная в 2023 году, объединила азербайджанских дипломатов, правозащитников и экспертов по международному праву. Она активно выступала на сессиях Совета ООН по правам человека, конференциях Движения неприсоединения и направляла меморандумы в адрес европейских институтов. Группа добивалась международной огласки ситуации с канакским народом и призывала положить конец неоколониализму, сохранившемуся в ряде западных стран.

Результатом стал подписанный 12 июля 2025 года исторический документ о создании "Государства Новая Каледония". Новый статус региона предполагает широкие полномочия, приближающие его к полунезависимому положению. Согласно документу, в 2026 году будет принят закон о новой организационной структуре региона. Новая Каледония получит название, флаг, гимн и девиз, а также собственное гражданство, сохраняющееся наряду с французским. Регион сможет вести ограниченную дипломатическую деятельность и создать собственные органы правопорядка.

Особо значимым является закреплённое право на самоопределение, позволяющее в будущем провести референдум о независимости, что является признанием необходимости уважать волю местного населения и отказом от прежнего неоколониального подхода.

История сопротивления Новой Каледонии насчитывает почти два века. После аннексии Францией в 1853 году канаки подверглись колониальному угнетению и дискриминации. В 1980-х годах движение за независимость активизировалось, дойдя до столкновений и протестов, которые завершились подписанием "Матиньонских соглашений" в 1988 году. В 1998 году было заключено "Нумеаское соглашение", закрепившее частичную автономию и назначившее серию референдумов. Однако результаты голосований, в которых побеждали противники независимости, вызывали протесты из-за подозрений в демографических манипуляциях со стороны Франции.

В 2024 году протесты вновь обострились и приобрели массовый характер. Под международным давлением, включая поддержку Азербайджана, Франция согласилась на переговоры. Как итог - новое соглашение, дающее Новой Каледонии фактическую автономию и возможность двигаться к полной независимости.

Экономическое значение Новой Каледонии также стало фактором давления на Париж. Регион обладает крупнейшими в мире залежами никеля - стратегически важного ресурса для производства аккумуляторов и зелёной энергетики. Потенциальная потеря доступа к этим ресурсам вызывает обеспокоенность в Париже и среди французских корпораций. Новая Каледония теперь может пересматривать контракты, контролировать экспортные квоты и заключать собственные экономические соглашения.

Французские СМИ и политики признают серьёзность ситуации. Газета Le Monde назвала соглашение "первым случаем деколонизации в современной Франции", а бывший министр иностранных дел Юбер Ведрин заявил, что "Париж заплатил цену за десятилетия игнорирования и высокомерия". В то же время, радикальные правые силы во Франции выступают с критикой и призывами к жёсткому ответу, что лишь подтверждает масштаб внутренних противоречий.

Это соглашение вызвало интерес и в других заморских территориях Франции: на Мартинике, Реюньоне, Майотте и Французской Гвиане также звучат призывы к пересмотру статуса. Прецедент Новой Каледонии может стимулировать аналогичные процессы по всему франкофонному миру. Многие государства Африки, Азии и Латинской Америки приветствовали решение, называя его "поздним, но важным шагом" к восстановлению справедливости.

Президент Ильхам Алиев сыграл ключевую роль в этом процессе. Его призывы к искоренению двойных стандартов и уважению международного права получили широкую поддержку. Важно и то, что Азербайджан в этой ситуации выступил не как региональный игрок, а как представитель глобального Юга, отстаивающий справедливость для народов, лишённых возможности быть услышанными.

Внешняя политика главы нашего государства сочетает в себе твёрдость принципов и гибкость дипломатии. Он умеет быть резким в формулировках, когда речь идёт о несправедливости, но при этом предлагает решения, за которыми стоит уважение к международному праву. Именно этот баланс делает его фигуру заметной и уважаемой не только в странах Глобального Юга, но и среди нейтральных акторов в международной системе.

При этом действия Азербайджана в данной ситуации - не эпизод, а часть долгосрочной стратегии, выстроенной лично Президентом. Дело Новой Каледонии стало логичным продолжением курса, который Баку проводит в отношении всех форм международной несправедливости. Это отражает стремление Азербайджана не просто защищать свои интересы, но и играть глобальную роль в построении более справедливого мира.

Президент Ильхам Алиев стал выразителем новой системы ценностей, противопоставляемой старому колониальному порядку. Его подход в международной политике основан на уважении культурной идентичности, поддержке самоопределения и стремлении к отказу от диктата сильных над слабыми. Выступая на международных форумах, таких как Global Baku Forum и встречи в ADA University, он последовательно отстаивает принципы многополярного мира, справедливости и равноправия, что можно рассматривать как концептуальную альтернативу устоявшемуся мировому порядку.

Сегодня перед Новой Каледонией открываются три возможных сценария развития: сохранение текущей автономии и укрепление связей с Францией; постепенный переход к независимости с международной поддержкой; или же ускоренное отделение с возможными внутренними рисками. Каким бы ни был выбор, теперь он впервые за десятилетия находится в руках самих канаки. Все, в частности, стало возможным благодаря поддержке со стороны Баку, твёрдой и принципиальной дипломатии Президента Ильхама Алиева, который продемонстрировал, что даже в XXI веке справедливость может быть восстановлена усилиями лидеров, готовых бороться за права угнетённых народов. Подписание соглашения стало не только символом поражения французской неоколониальной политики, но и прямым дипломатическим проигрышем Франции в противостоянии с Азербайджаном, выступившим в роли активного защитника международного права.

В этом контексте действия Азербайджана представляют собой новый формат внешней политики - проактивной, морально обоснованной и ориентированной на долгосрочную справедливость. Новая страница в истории Новой Каледонии - пример того, как даже небольшие страны могут формировать международную повестку, если действуют последовательно и с чётким пониманием глобальных трендов.