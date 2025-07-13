Автор: Акпер Гасанов

Новая Каледония получит статус "нового государства" в составе Франции, сообщил президент Эммануэль Макрон в соцсети Х. Такое решение закреплено в соглашении, подписанном 12 июля в Париже делегацией заморской территории и представителями французского правительства по итогам десятидневных переговоров.

"После более чем 10 дней переговоров избранные представители Новой Каледонии и государства заключили историческое соглашение. Государство Новая Каледония в составе республики - это ставка на доверие," - написал Макрон.

И это был пример попытки изобразить хорошую мину при плохой игре. Ведь, официальный Париж далеко не 10 дней, а многие десятилетия.

Напомню в этой связи, что первыми политическими требованиями автономии выступили коренные канакские жители в 1950‑х годах. В 1970‑х годах с созданием соответствующих движений (например, FLNKS в 1984 году) борьба приобрела организованный характер. При этом, с 1984 по 1988 годы имел место период жесточайшего подавления прав народов Новой Каледонии со стороны руководства Франции.

Добавлю также, что именно при президенте Эммануэле Макроне Франция ужесточила свою политику в отношении Новой Каледонии, особенно в контексте борьбы с движением за независимость этого заморского сообщества. В частности, в 2023-2024 годах Париж начал наращивать полицейское и жандармерийское присутствие на архипелаге под предлогом борьбы с "преступностью и сепаратизмом".

И в мае-июне 2024 года вспыхнули массовые протесты и беспорядки, вызванные намерением Франции расширить избирательное право для французских переселенцев (что ослабило бы влияние коренного народа канак). Тогда были введены комендантский час, происходили массовые аресты активистов борьбы за независимость Новой Каледонии. Так что, Макрон напрасно пытается выдать за свою победу то, что является победой именно народа Новой Каледонии.

Архивы, как писал классик, не горят. И все помнят, что Макрон ранее неоднократно заявлял, что "вопрос закрыт". Он настаивал на "новом статусе Новой Каледонии в составе Франции", без учета мнения канаков. И вот- теперь президент Франции совершает то, что принято называть "финтом ушами". Чтобы убедиться в том, что имеет место провал его первичных планов, достаточно внимательно ознакомится с текстом нынешнего соглашения.

Как уточняет портал Les Nouvelles Caledoniennes, соглашение предполагает институциональную реформу, которая включает закрепление особого статуса Новой Каледонии в Конституции Франции. В рамках изменений также предусмотрено создание каледонского гражданства, расширение избирательных прав, изменение состава парламента, а также передача части налоговых и международных полномочий местным властям.

Франция обязуется учитывать интересы Новой Каледонии в своей дипломатии, особенно во внешней торговле, а также содействовать более широкому представительству территории в международных организациях и её международной интеграции. С 2026 года жители будут обладать двойным гражданством - Франции и Новой Каледонии, при этом сохранят гражданство ЕС.

В нынешнем соглашении прописано участие в региональных выборах всех граждан Новой Каледонии, а также лиц, проживающих на постоянной основе в Канаке не менее 15 лет. Это одно из ключевых положений. Инициатива французского государства по этому пункту стала одной из причин беспорядков 2024 года. Региональные выборы имеют большое значение, так как с их помощью избираются члены Конгресса. Изменение позволит ещё около 12 000 человек участвовать в голосовании.

А еще в документе подчеркивается, что Новая Каледония сохраняет право на самоопределение. Очевидно, что новый статус Новой Каледонии может создать прецедент для других территорий Франции, таких как Корсика, которые также стремятся изменить свой статус. Как видим, в реальности Макрону пришлось пойти на колоссальные уступки,, как бы он не пытался представить дело в ином, извращенном, далеком от реальности формате.

И тут стоит напомнить о том, что была создана Бакинская Инициативная Группа (BIG). Ее участники - представители движений за независимость из французских колоний, включая Канак (Новая Каледония), Мартиника, Французская Гвиана, Корсика. Он не раз посещали столицу Азербайджана и выступали с критикой критика насильственной ассимиляции, проводимой Францией. Это запрет родного языка, давление на религию, изменение имен, искажение истории и культуры колониальных народов.

В июле прошлого года в Баку собрались около 17 политических движений из франкоязычных колоний (Канак, Корсика, Полинезия и другие). Они подписали декларацию об учреждении International Liberation Front - фронта для координации борьбы с французским колониализмом. Документ резонно осуждает расистскую, репрессивную политику Франции и отдельно упоминает Новую Каледонию.

В целом, во всех мероприятиях BIG - будь то конференция, видеомост или совместные декларации - неоднократно осуждалась колониальная политика Франции на территориях, включая Новую Каледонию. Так что, в очень немало мере, можно говорить и о победе BIG в вопросе отстаивания прав Новой Каледонии. И Эммануэль Макрон не может этого не понимать, даже если предпочитает помалкивать о случившемся.