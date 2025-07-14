Французы, а вам деревья не жалко?
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередной резолюции французской коммуны по армянским обвиняемым в Баку.
Day.Az представляет публикацию:
Какое-то очередное французское село приняло очередную резолюцию по армянским обвиняемым в Баку и - хаха - карабахских армян в Армении.
К чему-то там призывают, чего-то там хотят ... ничего нового.
И ладно армяне, которые такими бумажками тешат свои ложные надежды. Но французы? Вы же вроде такие сознательные потребители, заботитесь - якобы - об экологии и ответственном потреблении.
Вам деревья не жалко? Переводите бумагу на черт знает что - ни на что не влияющие резолюции и ничего не значащие слова.
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