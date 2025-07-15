В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о публикации президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Day.Az представляет публикацию:

Президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с Пашиняном в Париже устроил ну просто праздник позитива.

В твиттере французского президента - торжество мира, любви и дружбы: Макрон и мир между Баку и Ереваном поддержал, и про "новую страницу в истории региона заговорил.

"Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном в кратчайшие сроки откроет новую главу для всех стран и народов региона и за его пределами", - написал Макрон в Х.

О том, как Макрон срывал эти переговоры - ни слова. О том, как он провоцировал Баку и как поставил под угрозу эту самую "новую главу" - естественно, тоже.

Именно без посредников, особенно таких как Макрон, Азербайджан и Армения договорились. Скажем больше: ТОЛЬКО БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ и получается договариваться. Как только из переговоров исчезали "помощники", и в первую очередь президент Франции, достигался прогресс. Как только в дело вмешивались все эти беспокоящиеся якобы о судьбе региона "модераторы", переговоры фактически останавливались.

А сейчас, когда Баку и Ереван на финишной прямой, политические лузеры типа Макрона пытаются примазаться к процессу.

Макрон и прочие: вы действительно хотите помочь? Так заткнитесь и не мешайте!