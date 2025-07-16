Велаяти безуспешно пытается вбить клин между Азербайджаном и Пакистаном

Автор: Мехти Ахмедзаде

Некоторые круги в Иране, похоже, не могут переварить успехи Азербайджана на международной арене. С усилением роли Баку в региональной политике, энергобезопасности и исламском сотрудничестве, в отдельных политических кругах Тегеране растёт тревога. Особенно это заметно у тех, кто привык воспринимать Южный Кавказ как сферу собственного влияния. Они тщетно пытаются сделать всё возможное, чтобы подорвать авторитет Азербайджана и посеять вражду между ним и его стратегическими союзниками, например, с Пакистаном.

Во время недавней встречи с министром внутренних дел Пакистана Мухсином Накви в Тегеране советник по международным делам Высшего руководителя Ирана Али Акбар Велаяти сделал весьма откровенное заявление. Он выразил озабоченность тем, что "Азербайджан предпринимает шаги, противоречащие позиции исламского мира".

О, как!

В качестве примеров он привёл экспорт нефти в Израиль, несмотря на репрессии против палестинского народа. Более того, он заявил, что Пакистан "имеет право задать вопрос" Азербайджану о такой политике.

Хочется задать господину Велаяти встречный вопрос: а почему в Иране не считают нужным объясниться за многолетнюю тесную дружбу с Арменией? Страной, которая оккупировала мусульманские земли, разрушала мечети и исламское наследие, и до сих пор официально не отказывается от территориальных претензий к Азербайджану. Неужели отношения с государством, которое десятилетиями проводила политику агрессии против мусульман, более приемлемы для "исламской солидарности", чем сотрудничество с Израилем, с которым, к слову, активно работают и Турция, и ОАЭ, и Марокко? Или в Тегеране считают, что моральные оценки стоит раздавать избирательно, в зависимости от политической выгоды?

Не менее уместно задать ещё один вопрос: с каких пор Велаяти получил право решать, с кем Пакистану дружить, а с кем - нет? Его желаение выставить стратегическое партнёрство Азербайджана и Пакистана как проблему не что иное, как попытка посеять раздор между двумя братскими мусульманскими государствами. Причём попытка совершенно бесполезная.

Азербайджан и Пакистан связывает не только политика, но и глубокая историческая и религиозная общность, взаимная поддержка на международных площадках, в том числе по ключевым вопросам. В отличие от некоторых соседей, Пакистан последовательно поддерживал территориальную целостность Азербайджана, не признавал сепаратистские режимы и не строил дороги через оккупированные земли. И всё это не потому, что кто-то приказал или вмешался, а потому что отношения между Баку и Исламабадом основаны на взаимоуважении и искреннем братстве. Нарушить это единство - задача, которая оказалась не по силам даже таким "старым дипломатам", как Велаяти.

В-третьих, Азербайджан - одна из немногих стран, которая последовательно и открыто поддерживает палестинский народ. Это не риторика для внутренних слушателей и не заявление для формального отчёта. Баку неоднократно выступал на стороне Палестины на всех крупных международных площадках - от ООН до Организации исламского сотрудничества. В наших официальных заявлениях нет ни двойных стандартов, ни колебаний. Поддержка справедливого и устойчивого решения палестинского вопроса - неизменная часть внешнеполитического курса Азербайджана.

Именно поэтому обвинения со стороны Велаяти в "пренебрежении исламскими ценностями" звучат не просто надуманно, а лицемерно. Особенно на фоне дружбы некоторых кругов в Иране с теми, кто годами разрушал мусульманские мечети и вытаптывал исламское наследие на азербайджанских землях. Где была тогда "исламская солидарность"?

Доведем до его сведения еще одну простую истину. Азербайджан - суверенное государство, которое самостоятельно определяет маршруты и партнёров для экспорта своих ресурсов. Энергетическое сотрудничество Баку с разными странами, включая Израиль, не направлено против третьих сторон и не означает поддержку чьей-либо агрессии.

В этом контексте стоит напомнить, что Иран также активно торгует нефтью - в том числе с государствами, которые имеют тесные связи с Израилем. Например, Индия и Китай. Почему же этот факт не вызывает у Велаяти вопросов? Потому что это - экономика. Потому что каждый государственный экспорт, в том числе в энергетике, подчиняется интересам развития страны. Когда Азербайджан действует в аналогичной логике, его тут же пытаются обвинить в измене "исламскому миру". Это и есть яркий пример двойных стандартов.

Все вышесказанное наводит на очевидный вывод: речь идет не столько о внешнеполитических претензиях, сколько о политическом раздражении. Азербайджан укрепляет свои позиции в исламском мире, развивает стратегическое партнёрство с Пакистаном, уверенно выходит на международную арену как независимый, влиятельный и уважаемый игрок. И именно это, судя по всему, вызывает недовольство у некоторых в Тегеране.

Попытка Велаяти поссорить Азербайджан с Пакистаном обречена на провал. Связи между Баку и Исламабадом основаны не на ситуативной выгоде, а на глубокой взаимной поддержке, доверии и братстве. И никакие обвинения, тем более голословные, не смогут поколебать этот союз.

Советнику стоило бы посмотреть в зеркало, прежде чем кидаться словами. Ставка на вбивание клиньев между союзниками это просто признак слабости. А слабость, замаскированная под менторский тон, впечатления не производит.