Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Азербайджан

16 июля Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Председателя Халк Маслахаты Туркменистана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.