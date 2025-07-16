https://news.day.az/politics/1768009.html Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО 16 июля председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Азербайджан, сообщаетDay.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
16 июля Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Председателя Халк Маслахаты Туркменистана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре