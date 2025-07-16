Азербайджан и Туркменистан "сверяют часы": визит особой важности

Автор: Акпер Гасанов

С 16 по 17 июля Азербайджан с официальным визитом посетит лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Ожидается, что в рамках визита он посетит и освобождённый Карабах - шаг, несущий в себе важнейший политический и символический посыл.

Безусловно, визит Бердымухамедова-старшего - это не просто дипломатический жест, а отражение глубоких, многослойных и порой непростых отношений между двумя братскими тюркскими странами, которые с момента обретения независимости прошли путь от взаимной настороженности до стратегического партнёрства. Чтобы убедиться в этом, достаточно отмотать назад ленту истории.

Азербайджан и Туркменистан обрели независимость в результате распада СССР в 1991 году. Несмотря на культурную, этническую и языковую близость, отношения между странами в 1990-х годах нельзя было назвать безоблачными. Главным фактором напряженности был нерешённый спор вокруг месторождения Кяпаз (Сердар) в Каспийском море, претензии на которое выдвигали обе стороны.

Этот территориально-энергетический спор серьёзно ограничивал потенциал двустороннего сотрудничества. Туркменистан в одностороннем порядке разорвал соглашение о совместной разработке месторождения, а Баку рассматривал попытки Ашхабада вести переговоры с третьими странами (в том числе с западными энергетическими компаниями) как посягательство на свой суверенитет. Напряжение достигло пика в конце 1990-х - начале 2000-х годов.

Однако ситуация начала меняться после того, как экономические интересы взяли верх над недоверием. Особенно положительную роль сыграло то, что с 2007 года во главе Туркменистана встал Гурбангулы Бердымухамедов, при котором страна взяла курс на осторожную, но последовательную многовекторную политику, включая развитие отношений с соседями.

Ключевым прорывом стало соглашение 2021 года между Азербайджаном и Туркменистаном о совместной разработке спорного каспийского месторождения, которое получило новое название - "Достлук" ("Дружба"). Это соглашение стало поворотным моментом, снявшим главный барьер в двусторонних отношениях. С этого времени отношения между Баку и Ашхабадом перешли в фазу активного развития.

Азербайджан стал важным транзитным маршрутом для экспорта туркменского газа и нефтепродуктов на европейские рынки. Оживилось сотрудничество в рамках Каспийской пятёрки, Организации тюркских государств, а также международных транспортных проектов, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), также известный как Средний коридор.

Основными статьями экспорта из Туркменистана являются нефтехимическая продукция, текстиль и сжиженный газ, а Азербайджан поставляет в Туркменистан механизмы, оборудование и продовольствие. Поставки туркменского топлива через территорию Азербайджана - это стратегически важный элемент обеспечения энергетической безопасности региона и укрепления роли Баку как ключевого транзитера на постсоветском пространстве.

Между двумя странами активно развиваются гуманитарные и культурные связи. Азербайджан и Туркменистан регулярно обмениваются делегациями в области науки, образования, культуры. Участвуют в совместных тюркских фестивалях, конференциях, научных симпозиумах. Символом сближения стало открытие памятников видным деятелям тюркского мира в обеих странах. Так, в Баку установлен памятник великому поэту и философу Махтумкули Фраги, а в Ашхабаде - памятник Низами Гянджеви. Это жесты не только памяти, но и политической воли к сближению

Вот, на каком фоне произойдет визит в Азербайджан Гурбангулы Бердымухамедова. И посещение им Карабахского региона имеет огромную политическую и символическую значимость. Это первый случай, когда высокопоставленный представитель Туркменистана официально посещает освобождённые территории, что де-факто означает признание территориальной целостности Азербайджана в её полноте.

Это также - чёткий месседж армянской стороне и международному сообществу: восстановление Карабаха - это не только внутреннее дело Азербайджана, но и часть общетюркского консенсуса о важности стабильности, справедливости и территориального уважения. Да. Карабах в глазах тюркского мира - не просто географическая точка. Это символ борьбы, возрождения и модернизации.

Сегодня регион активно восстанавливается: строятся дороги, прокладываются линии электропередач, открываются школы, больницы и культурные центры. Визит Бердымухамедова - это жест поддержки и одобрения усилий Азербайджана по восстановлению справедливости и возвращению жизни в эти земли. При этом, конечно же, будущее отношений между Азербайджаном и Туркменистаном напрямую связано с развитием Среднего коридора - железнодорожного и морского пути, соединяющего Китай, Центральную Азию, Кавказ и Европу. Баку и Ашхабад играют ключевые роли в этом проекте, и их сотрудничество определит успех трансевразийской логистики.

Не менее важна и координация в вопросах энергетики. Перспективной видится возможность подключения Туркменистана к Южному газовому коридору через Азербайджан и Каспий, что укрепит энергетическую безопасность Европы и повысит геополитическую значимость региона. Так что, визит Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан - это не просто вежливый дипломатический акт. Это кульминация долгого пути сближения двух тюркских стран, которые научились слышать и понимать друг друга, даже несмотря на прежние разногласия. Сегодня Азербайджан и Туркменистан выступают как партнёры, союзники и носители общего цивилизационного кода.