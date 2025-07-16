Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Находящийся с визитом в нашей стране председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 16 июля посетил Аллею почетного захоронения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Гурбангулы Бердымухамедов с уважением почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана также почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы к ее могиле.