https://news.day.az/politics/1768081.html Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО Находящийся с визитом в нашей стране председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 16 июля посетил Аллею почетного захоронения.
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО
Находящийся с визитом в нашей стране председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 16 июля посетил Аллею почетного захоронения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Гурбангулы Бердымухамедов с уважением почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана также почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы к ее могиле.
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