Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Парк Победы в Баку

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 16 июля посетил Парк Победы в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь гостя был выстроен почетный караул.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана возложил венок к Монументу Победы, установленному в парке.

Затем гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, который был создан в ознаменование беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и одержанной им грандиозной исторической Победы, а также для увековечения светлой памяти наших шехидов.

Отмечалось, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, возведена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.

Напомним, что открытие парка состоялось 8 ноября 2024 года при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.