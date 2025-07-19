https://news.day.az/politics/1768709.html Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили двустороннее сотрудничество Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его пакистанским коллегой Исхаком Даром. Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Министерство иностранных дел Пакистана.
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили двустороннее сотрудничество
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его пакистанским коллегой Исхаком Даром.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Министерство иностранных дел Пакистана.
Отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили двустороннее сотрудничество и вопросы, представляющие взаимный интерес. Оба дипломата вновь подтвердили стратегическое партнёрство между Азербайджаном и Пакистаном и выразили удовлетворение совместными шагами, предпринимаемыми для дальнейшего укрепления двусторонних связей.
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