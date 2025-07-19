Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили двустороннее сотрудничество

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его пакистанским коллегой Исхаком Даром.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Министерство иностранных дел Пакистана.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили двустороннее сотрудничество и вопросы, представляющие взаимный интерес. Оба дипломата вновь подтвердили стратегическое партнёрство между Азербайджаном и Пакистаном и выразили удовлетворение совместными шагами, предпринимаемыми для дальнейшего укрепления двусторонних связей.