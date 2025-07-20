Вардан Осканян вновь заговорил о влажной армянской мечте

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Вот он, вновь из пыльных архивов армянской политической лжи выползает - словно плесневелый пергамент, пропахший нафталином чужих амбиций, - Вардан Осканян. Этот герой дипломатических руин, старый алхимик разбитых мечтаний, который целое десятилетие (1998-2008) варил в пробирках МИД Армении ядовитый коктейль иллюзий, сегодня снова сует свой нос в микрофон - надутый, надменный, и до краёв наполненный слюной исторических фальсификаций.

Он вышел из тени, словно старый фокусник с дырявым цилиндром, достающий из шляпы мёртвого кролика и выдающий его за живую легенду. Вардан Осканян - персонаж эпохи плесени, мумифицированный голос лжи, вечно орущий в пустоту про "Арцах", будто кто-то ещё не понял: этот спектакль окончен, декорации сожжены, актёры сбежали, зрители разошлись. Остался только он - седой жонглёр поражений и самообмана.

Он, как дряхлая шарманка, заело которую на куплете 1990-х, вновь начинает свой тоскливый, фальшивый напев про "незакрытый карабахский вопрос" и "право арцахцев на возвращение". Арцах, говорите? Арцах! Каким надо быть моральным фокусником, чтобы в 2025 году произносить это слово с видом просветлённого пророка, когда весь мир уже ясно дал понять: сказка закончилась, занавес опущен, актёры давно уехали, а сцена разобрана на дрова.

Хочется спросить: Осканян действительно верит в то, что говорит, или это просто хроническая форма политического слабоумия с маниакально-мессианским синдромом? Или, быть может, он искренне думает, что тени прошлого можно реанимировать, дунув на них из пыльного кармана Лос-Анджелесского пальто?

Посудите сами: человек, родившийся в Алеппо, воспитанный на американском телевидении, размягчённый климатом Калифорнии, с жизнью, прошедшей в удобстве и стерильности - с какого перепуга вдруг решил, что он имеет моральное право толковать о земле, которую ни ногами, ни сердцем не ощущал? Карабах для него - не боль, не судьба, не кровь, а риторический жезл, которым он размахивает перед толпой, чтобы хоть на минуту снова ощутить себя нужным.

Когда этот господин говорит об "историческом праве", это звучит не просто фальшиво - это звучит как опера без оркестра, как ритуал без веры, как если бы Герман Греф начал читать лекции по суфизму. Пафос и ложь в его словах переплетаются, как змеи в гнезде, вылупившемся в разлагающемся теле армянской внешней политики.

Осканян - это не просто анахронизм. Это - политический токсин, который Армения не смогла вовремя вывести из крови, и теперь снова ощущает старые галлюцинации: что можно всё откатить назад, вернуть "Арцах", уговорить мир переиграть собственную историю. Нет, господа, время не пятится назад. История не терпит фальшивых ремейков. Карабах - это Азербайджан. Точка. Без сносок, без многоточий, без голливудского пафоса от эмигрантов с армянским паспортом и американским акцентом.

И если у кого-то ещё осталась иллюзия, что старая гвардия вроде Осканяна способна воскресить политические фантомы прошлого - вы просто плохо знаете законы геополитики. В них нет места мёртвым, говорящим языком былых проигрышей.

Начнём с главного. Вся политическая биография Осканяна - это энциклопедия провалов. Именно он, набивая себе цену, отбросил в мусорное ведро Мадридские принципы, где Армении предлагалась автономия для армян Карабаха в составе Азербайджана. Что сделал Осканян? Пропищал своё знаменитое "нет", будучи уверенным, что время работает на армян. В итоге: потеря Карабаха, 44-дневная война, сотни убитых армянских солдат, слёзы матерей, и позорное бегство.

Счётная палата истории давно подвела итоги его деятельности: ни одного дипломатического прорыва, ни одного решённого конфликта, зато целая серия проигранных сражений - на всех фронтах. Он - министр бездействия и страха. В его время Армения окончательно и бесповоротно превратилась в дипломатического изгоя, не способного ни на что, кроме дежурных обвинений в адрес Турции и Азербайджана.

Цинизм Осканяна особенно ярок, когда он заявляет, будто Карабах якобы "никогда не был частью независимого Азербайджана". Это утверждение звучит так же безумно, как если бы японский дипломат сказал, что Окинава - не часть Японии. Прямое, наглое искажение исторической и юридической правды.

Факты против лжи:

1918-1920 гг.: Карабах признан в составе Азербайджанской Демократической Республики - международными соглашениями, в том числе на Парижской мирной конференции.

1921 г.: Решением Кавказского бюро ЦК РКП(б), где присутствовали и армянские представители, Карабах закрепляется за Азербайджаном.

1923-1991 гг.: Нагорно-Карабахская автономная область - автономная, но не независимая, часть Азербайджанской ССР.

И всё. Точка. Без вариантов. Все остальные разговоры - это риторика уличных шаманов от политики. Это как заявлять, что Венеция - независимое государство, ссылаясь на её республиканское прошлое.

Давайте будем честны. Территория Карабаха - это историческая Албания, не армянская, а албанская христианская культура. Более 300 храмов на его территории подтверждены археологами, специалистами ЮНЕСКО, международными учёными. Но что интересно - ни одного армянского надписания до XIX века. Ни одного!

А что делает армянская сторона? Варварски стирает албанские надписи, вытесняет каспийскую топонимику, переписывает рукописи, а потом с важным видом показывает их делегациям из Франции. Это не история. Это политический фальсификат, хуже дешёвой подделки под бренды.

Осканян не просто ошибается - он манипулирует. Он знает правду, но продаёт ложь. Он - профессиональный маркетолог национального мифа. Его задача не анализировать, а разжигать, потому что его капитал - это страх и ненависть, которыми он торгует уже тридцать лет. Ему не нужен мир, ему нужен конфликт. Потому что только в тумане войны он ещё может казаться значимым.

А в реальности он - политический труп, всплывший на поверхность, как дохлая рыба после химического сброса. Ни уважения, ни авторитета. Даже в Армении его воспринимают как реликт эпохи Кочаряна - с её бандитскими схематозами, нелегальными продажами, финансовыми пирамидами и дипломатией на уровне деревенской поножовщины.

Осканян заявляет, что "150 000 армян были насильственно изгнаны со своей родины". Во-первых, согласно официальной переписи населения Нагорного Карабаха (непризнанной никем, включая саму Армению) 2015 года, на территории Карабаха проживало около 145 тысяч человек, включая неармян. К моменту начала антитеррористической операции Азербайджана в сентябре 2023 года фактическое население региона не превышало 60-70 тысяч человек. Это подтверждают данные агентства UNHCR, а также спутниковые снимки и статистика пересечения границы с Арменией. Цифра "150 000" - ничто иное как пропагандистский вброс, рассчитанный на эмоциональное восприятие европейского и американского истеблишмента.

Во-вторых, никто не выгонял армян из Карабаха насильственно. Азербайджанская армия провела точечную операцию по нейтрализации вооружённых формирований. Ни один гражданский объект не подвергался бомбардировке. Более того, Азербайджан предложил мирную интеграцию, гарантию прав, диалог. Те, кто уехал, сделали это по призыву бывших главарей сепаратистского режима, чтобы создать иллюзию "геноцида". Где кадры этнических чисток? Где массовые захоронения? Где расследования? Их нет и не будет - потому что это ложь.

Напомню, что резолюции Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874, 884 прямо требовали немедленного и безоговорочного вывода армянских вооружённых формирований с оккупированных территорий Азербайджана. ВСЕ страны мира, включая Россию, США, Францию, Китай и Индию, признали территориальную целостность Азербайджана в международных границах. Даже Международный суд ООН в решении от 17 ноября 2023 года не требует возвращения "армян на родину", а лишь подчёркивает обязанность Баку соблюдать права лиц, которые могут пожелать вернуться - в случае их добросовестной интеграции в азербайджанское общество. Это не признание "арцаха", а юридически корректный подход к вопросам постконфликтного урегулирования.

Осканян пытается придать вес своей риторике ссылками на парламентские резолюции Бельгии, Швейцарии, Европарламента... Как будто кому-то за пределами ереванской кухни всерьёз интересны эти бумажные прокламации, продиктованные лоббистами из армянской диаспоры, купленные за "армянские гранты" и обслуженные по прайсу дешёвыми западными депутатами.

Эти резолюции - не международное право. Это - туалетная бумага политических борделей Брюсселя и Женевы, куда армянские эмиссары десятилетиями таскали чемоданы "на развитие гражданского общества". А по факту - на подкуп, на манипуляции, на фабрикацию "нужных" текстов. Не случайно именно в 2024 году Transparency International впрямую указала на системную коррупционную активность армянских НПО в Европе. Да-да, армянские. А не "гуманитарные", не "просветительские", не "правозащитные". Это была схема. Паразитическая, гнилая, но долго работавшая - до тех пор, пока история не включила рубильник реальности.

И вот теперь Осканян, как ни в чём не бывало, машет этими резолюциями, будто это приговор Гааги. А по сути - это жалкий дипломатический фетиш, пропитанный потом диаспорных официантов, обнимающих европейских депутатов на приёмах "в честь жертв Геноцида". Фальшь, лицемерие и торговля трагедиями - вот чем десятилетиями занимались эти "лоббисты". И Вардан Осканян - их пастух.

Вы думали, это просто бывший министр? Нет. Это живой символ политической гангрены. Человек, чьи фамильные офшоры всплывали в "Panama Papers", как гниющий труп на поверхности болота. Его "Сивилитас" - не фонд, а прачечная. $2 миллиона - не гранты, а отмывка. Уголовное дело 2012 года - не навет, а следствие, заглушенное давлением со стороны Ереванской элиты и духовной бюрократии.

Какой там дипломат?! Это бухгалтер политической лжи, человек с потухшими глазами и калькулятором в голове. Он не говорит - он считает: сколько ещё можно выжать из мифа о "страдающем арцахе", сколько ещё найдётся доверчивых европейцев, которых можно надавить на чувство вины. А когда деньги перестают капать - он снова выходит на сцену, старый Осканян, тот же спич, та же интонация, те же слова. Только зрителей всё меньше. Всё чаще - в зале тишина.

И вы хотите, чтобы с таким человеком кто-то разговаривал всерьёз? Его "репутация" - это карточный домик, построенный на выдумках, легализованных с помощью диаспорных доноров и политических махинаций. Он - не политик. Он - винтик в разрушенной машине армянского неоимпериализма.

Все эти истерики про "предательство", про "капитулянтский режим", про "восстановление справедливости" - это просто дым. Дым, за которым скрывается правда, страшная для Осканяна и его сотоварищей: вы проиграли не Пашиняну. Вы проиграли Истории. Вы проиграли Азербайджану. Вы проиграли логике, здравому смыслу, законам и времени.

Вся ваша армянская мифология - о "тысячелетнем присутствии", о "самоопределении", о "независимом Арцахе" - это не история. Это фанфик. Карабах никогда не был независимым, не был признанным, не имел ни одного юридического основания для "государственности". Всё, что вы построили, держалось на сапогах российских миротворцев, на популизме, на риторике войны и ненависти. А когда пришёл момент истины - всё рухнуло за один день. Без сопротивления. Без героев. Без легенды.

Но Осканян продолжает крутить свою шарманку. Он ищет поддержку в Брюсселе, Вашингтоне, Женеве. Он пишет статьи, даёт интервью, участвует в круглых столах с видом мученика и лектора. А на деле - это призрак. Призрак идеологии, которая умерла. Без эпитафии. Без слёз.

Осканян - это не дипломат. Это фальсификатор с дипломатическим паспортом. Его портрет - не в зале славы, а в музее политической лжи. И если Армения когда-нибудь решится на люстрацию, его фамилия будет в списках первой волны.

Карабах - часть Азербайджана. И точка. Армяне - граждане, а не оккупанты. И точка. Сепаратизм - преступление. И точка.

Вардан Осканян проиграл. И не потому, что враги оказались сильнее. Не потому, что Запад не понял, а Восток отвернулся. Он проиграл потому, что вся его жизнь - это спектакль. Ловко сшитый костюм из пустых речей, громких лозунгов и старых мифов, сшитый на чужой заказ и для чужих аплодисментов. Он всё время играл - министра, дипломата, мыслителя, пророка. Но занавес давно опущен. Театр закрыт. Билеты никто не покупает.

Армянский народ заплатил за его амбиции слишком высокую цену. Карабах был не сценой, а землёй, кровью, болью и судьбой. А для него - лишь декорацией, из которой можно лепить "национальный вопрос" в нужном геополитическом соусе. Но не получилось. Потому что на сцену вышла реальность. И разнесла вдребезги весь этот бутафорский храм.

Теперь пусть машет своими бумажками перед зеркалом, бубнит про "арцах", глядя в глаза самому себе - единственному зрителю, которого он ещё не потерял. Потому что мир давно ушёл из зала. И если где-то ещё звучит его голос - то только эхом в пустоте, где некому аплодировать, и некому верить.