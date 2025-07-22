https://news.day.az/politics/1769258.html Джейхун Байрамов отправился с визитом в Грузию 22 июля 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Грузию. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
Джейхун Байрамов отправился с визитом в Грузию
22 июля 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Грузию.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
В рамках визита запланированы встречи министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, а также с другими высокопоставленными должностными лицами.
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