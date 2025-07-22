Джейхун Байрамов отправился с визитом в Грузию

22 июля 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Грузию.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В рамках визита запланированы встречи министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, а также с другими высокопоставленными должностными лицами.