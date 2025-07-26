Баку может предоставить Киеву и Москве площадку для переговоров

Киев и Москва могут провести переговоры в Баку, если выразят такую готовность.

Как передает Day.Az, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в интервью изданию Berliner Zeitung.

"Если наши друзья и партнеры захотят встретиться в Баку, мы будем рады их принять. Мы приглашаем всех, но не можем никого принуждать. Инициатива должна исходить от них", - сказал он.

По словам Х.Гаджиева, Баку уже стал дипломатической столицей всего Каспийского региона.

"Здесь проходили переговоры между Турцией и Израилем. Сирия и Израиль также вели диалог в Баку. В прошлом здесь состоялись стратегические обсуждения между Россией и США по системам противоракетной обороны, а также переговоры между Россией и НАТО. В последнее время в Баку прошло множество других закрытых дипломатических мероприятий", - отметил он.