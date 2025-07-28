Российским пропагандистам

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о резкой смене риторики российской пропаганды в отношении Азербайджана.

Day.Az представляет публикацию:

Так смешно наблюдать за российской пропагандой - точнее, за тем, как у них тональность в отношении Азербайджана меняется.

Все эти воинственные речи, громкие тексты, вопли и угрозы... Особенно от Соловьева и Симоньян - этакого двуглавого орла роспропаганды. Один "бровь поднимал", вторая чуть ли не до "Баку за три дня" договорилась. А дальше что?

А дальше - как всегда. Кричат, орут, а как из Баку прилетает ответка - затыкаются на пару дней, получив железным кулаком.

Ведь на истерику из Москвы в Баку всегда бывает ответ. И не в виде криков, истерик или чего-то там еще, а в виде РЕАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ.

Пока одни орут, другие - делают. Например, начинают поставки газа в Украину. Вы хотели настроить Азербайджан против? Поздравляем, у вас получилось.

Автор карикатуры - HSF