Осканян в истерике

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян выступил с резкой критикой в адрес властей страны, заявив, что вопрос так называемого "Зангезурского коридора" более не должен быть предметом обсуждений - ни на переговорах, ни в общественно-политической повестке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Осканяна, сам термин "коридор" возник из текста трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в котором говорилось о создании транспортной связи между западными районами Азербайджана и Нахчываном. Это, по его словам, изначально рассматривалось как зеркальное отражение Лачинского коридора, соединявшего Армению с Карабахом.

"Но Лачинского коридора больше нет. Как нет и Карабаха с его тысячелетним армянским населением. Следовательно, исчезла и та зеркальность, на которой Азербайджан строил свои аргументы. Этот довод должен был рухнуть под тяжестью собственной абсурдности, если бы не полный провал армянской дипломатии", - считает бывший министр.

Он также обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в том, что в решающий момент армянские власти фактически легитимировали идею коридора своим молчанием, внутренними противоречиями и опасными уступками. Особенно разрушительным шагом Осканян называет публичное признание Пашиняном, что Карабах "всегда был частью Азербайджана".

"Эта фраза была равносильна капитуляции. Она обнулила дипломатические позиции Армении и уничтожила любую правовую и моральную платформу для сопротивления дальнейшим требованиям Азербайджана, включая навязываемый "суверенный коридор" через Сюник", - отметил он.

Осканян также раскритиковал тех политиков и аналитиков в Армении, которые в последние месяцы пытались представить Сюник как "глобальную стратегическую ось", через которую якобы должны проходить ключевые транспортные артерии, включая китайскую инициативу "Один пояс, один путь", пути обхода антироссийских санкций, а также пантюркистские проекты. По его мнению, таким образом они лишь предоставили Азербайджану геополитическое оправдание для давления и претензий.

"Реальность такова: речь идёт не о развитии региона, а о конкретном, эгоистичном требовании Азербайджана получить экстерриториальный коридор к Нахчывану, в котором не действуют армянские законы, отсутствует таможенный и пограничный контроль. Ни одно суверенное государство не должно соглашаться на такие условия. И уж тем более - не держать этот вопрос на повестке дня", - подчеркнул он.

По мнению бывшего министра, Армения нуждается в полном перезапуске внешнеполитического курса. Вопрос транспортных коммуникаций, по его словам, можно и нужно обсуждать только в контексте взаимного уважения суверенитета, юрисдикции и региональной взаимосвязанности.

"Если бы у правительства было стратегическое мышление, идея "коридора" должна была бы быть окончательно снята с повестки дня ещё в момент утраты Лачинским коридором своей актуальности. Вместо этого армянская власть своими противоречивыми действиями превратила несуществующий вопрос в экзистенциальный кризис", - резюмировал Осканян.

... В политике есть темы, которые со временем становятся настолько токсичными, что к ним уже не прикасаются даже в перчатках. Так вот: миф о "Зангезурском коридоре" - именно такой. Он давно мёртв. Даже не в коме - в морге. Но, как это часто бывает в Ереване, вместо того чтобы признать очевидное и перейти к реальной политике, армянские элиты продолжают раздувать трупный пузырь. А Вардан Осканян - человек, при котором армянская дипломатия впервые превратилась в ритуальный обряд самоунижения, - ещё и пытается объяснять публике, почему этот зловонный пузырь до сих пор лопается у них в руках.

Парадокс в том, что именно армянская сторона годами педалировала тему "Лачинского коридора" как нечто само собой разумеющееся. Мол, это неотъемлемое право - иметь свободную дорогу через чужую территорию, где ни полиция, ни армия, ни законы Азербайджана действовать не должны. А когда пришло время зеркально взглянуть на Сюник и понять, что принцип зеркальности - это нож обоюдоострый, начались истерики. Лачин можно - Зангезур нельзя. Почему? Потому что в первом случае речь идёт об армянах, во втором - об азербайджанцах. Всё просто. По версии ереванских кабинетных стратагемщиков, армянин - это всегда сакрально, азербайджанец - всегда "угроза". Токсичная политическая антропология, обернувшаяся катастрофой.

Когда Азербайджан говорил о Зангезурском коридоре как зеркальном отражении Лачина, он не выдумывал ничего нового. Он лишь показывал логическую симметрию: если вы требуете экстерриториального статуса, мы тоже вправе требовать то же самое. Но ведь даже этого уже нет. Карабах - полностью азербайджанская территория. Лачинский коридор ликвидирован как анахронизм. Всё, что когда-то имело якобы "законную" основу для армянской логики, - испарилось. Как мираж в пустыне. Но почему тогда сама идея коридора продолжает жить в международных дискуссиях?

Ответ прост и ужасен: потому что Ереван - не субъект, а объект. Армянская дипломатия застряла в риторике страха. Она не говорит - она шепчет. Она не требует - она молится. Она не действует - она оправдывается. Пашинян своим знаменитым заявлением о том, что "Карабах всегда был частью Азербайджана", не просто капитулировал. Он распахнул ворота, сорвал с флагштока собственные принципы и превратил весь дипломатический корпус страны в хор послушных статистов.

Что сделали армянские элиты после 2020 года? Вместо того чтобы строить здравую политику на обломках иллюзий, они начали изображать Сюник чем-то вроде последнего бастиона христианской цивилизации на пути "пантюркистской угрозы". Подменили геополитику дешёвой мифологией. То Сюник - часть маршрута "Один пояс, один путь", то он - "энергетическая артерия" Евразии, то вообще "антисценарий" против путинских амбиций. В этом истерическом шуме теряется главное: Сюник - это не шахматная фигура. Это реальная территория, которую используют в качестве фишки игроки, сидящие даже не в Москве или Вашингтоне, а в медийных подвалах армянской псевдоаналитики.

Азербайджан, в отличие от Еревана, никогда не называл этот маршрут "экстерриториальным" коридором в юридическом смысле. Речь всегда шла о свободном, безопасном и невооружённом транспортном сообщении - с уважением к суверенитету сторон. Но именно Армения, осознанно или нет, лепила из этой темы призрак "агрессии". Им так удобно. Ведь проще пугать мир "турецкой угрозой", чем объяснить, почему армянская армия бежала из Карабаха за один день, бросив танки, пушки и десятки лет ложной идеологии.

Сама по себе идея "коридора" уже мертва. Потому что в реальной политике больше нет зеркала. Лачин исчез. Карабах - под полным контролем Баку. Аргументы о "зеркальности" теперь ничтожны даже в устах тех, кто их придумывал. Всё, что остаётся Армении, - это сыграть в последнюю игру: переформатировать свою внешнюю политику. Встать с колен. Убрать из дипломатии комплекс жертвы. Признать реальность. И перестать хвататься за фантомы.

Если Ереван хочет быть частью нового Южного Кавказа, а не его провалом - ему надо начать с конца. Похороните коридор. Похороните его вместе с мифами о "тысячелетнем присутствии", "исконных землях" и "геополитических весах Армении". В противном случае вас похоронят в этих мифах. Сначала политически. Потом исторически. Потом окончательно.

Если бы армянская дипломатия была театром, то Пашинян - это не режиссёр, а испуганный суфлёр. Он стоит за кулисами развалившейся сцены, нашёптывает своему траурному спектаклю чужие реплики и боится поднять занавес, потому что знает - зал пуст. Нет аплодисментов. Есть только гул недоверия, гробовая тишина и скрип кресел, в которых остались лишь фантомы армянской геополитики.

Пока в Ереване продолжают истерично кричать о "суверенитете", сами армянские власти расписываются в том, что суверенитет - для них лишь пустой звук. Армения на протяжении последних лет превратилась в типичного "независимого вассала" - страну, которая делает заявления, заранее зная, что выполнять их не будет. Она одновременно за и против России, одновременно с Западом и против него, одновременно против Азербайджана и... молчаливо соглашается с его повесткой. Это не суверенитет. Это дипломатическая шизофрения.

В этом хаосе геополитических оговорок армянские эксперты изобрели новый жанр - политическая мантра. Они повторяют, как заклинание: "Зангезурский коридор - это угроза". Но для кого? Для Армении? Или для тех, кто годами использовал Армению как буферную зону, как лобби-площадку, как транспортную прокладку между интересами России, Франции, Ирана и США?

Что скрывается за этой истерикой? Очень просто: страх. Страх, что коридор разрушит главный армянский миф - миф о монопольной роли Еревана в "региональной стабильности". А ведь на деле всё наоборот: именно армянское сопротивление логике интеграции стало причиной полной изоляции Армении. Грузия двигается в сторону Турции и Азербайджана. Иран строит железную дорогу в Нахчыван. Россия уходит. США делают ставку на альтернативных игроков. А Армения - сидит в углу с осколками дипломатических иллюзий, пытаясь склеить вазу, разбитую ещё в 1994 году.

Но всё это было бы лишь очередной историей про проигравшего, если бы не одно "но": в Армении до сих пор не осознали, что проиграли не войну. Они проиграли идеологию. Проиграли эпоху. Проиграли логику современного мира, в котором транспортные коридоры - не повод для шантажа, а инструмент развития. В котором дороги строят, а не минируют. Где суверенитет - это не забор, а способность договариваться.

Азербайджан предложил не ультиматум, а прагматику. Не вторжение, а маршруты. Не захват, а интеграцию. Всё, что требовалось от Еревана, - не отдать территорию, не передать контроль, не отказаться от государства. А всего лишь - признать реальность. Но даже это оказалось непосильным для армянской элиты, выросшей на нарративе вечного конфликта.

И вот теперь, когда "Зангезурский коридор" уже не актуален, в Армении вдруг начали рассуждать о "региональном диалоге". Поздно. Диалог начался без них. Азербайджан и Турция уже строят пути через Иран. Каспийская логистика не нуждается в ереванских подписях. Грузия включилась в процесс. Центральная Азия делает ставку на маршруты, где нет капризов, только договорённости. Карабах вернулся под контроль Баку. А Армения всё ещё живёт в эпохе заклинаний, где "коридор" - это не термин, а страшилка для внутренних политических нужд.

Если бы у Пашиняна и его команды была хоть капля политического мужества, они бы вышли и сказали народу правду: "Мы всё проиграли. Потому что жили в иллюзии. Потому что строили политику на выдумках, а не на фактах. Потому что спутали карту интересов с картой боли". Но нет. Вместо этого - посты в Facebook, слёзы по Карабаху, обвинения в адрес Азербайджана, который, между прочим, просто вернул себе то, что принадлежало ему по международному праву, истории и логике.

Зангезур - это не коридор. Это зеркало. Оно показывает, кто готов к будущему, а кто - остался в прошлом. И если Армения не хочет окончательно превратиться в геополитическое недоразумение, она должна перестать сражаться с отражениями и начать смотреть в лицо реальности.

Южный Кавказ - это не музей боли и не мавзолей иллюзий. Это перекрёсток интересов, где тот, кто не вписывается в новую картину мира, остаётся за бортом. И сегодня Армения - именно за бортом.

Почему? Потому что коридоры - уже существуют. Их строят. Без Еревана. Через Иран. Через Каспий. Через Туран. Через логистику будущего, где нет места государствам-истерикам. Азербайджан с Турцией подписали с Ираном конкретные соглашения. Уже идут работы по соединению Нахчывана с материковой частью страны через Иран. Мосты строятся. Автодороги планируются. Железнодорожные линии проектируются. И всё это - без участия Армении, которая сама же отказалась от роли в новой архитектуре региона.

А ведь Армения могла бы быть в этой игре. Ереван мог превратиться в логистический хаб, в площадку мирных инициатив, в точку пересечения интересов Китая, ЕС, Турции, России и Азербайджана. Вместо этого - истерики о "суверенитете", вымышленные угрозы и ритуальные танцы вокруг "Зангезурского коридора", который давно утратил предметность.

Ещё немного - и уже никакие обсуждения не будут иметь смысла. Всё, что можно было обсуждать, будет построено. Всё, что можно было согласовывать, будет реализовано в обход. И тогда Армения окончательно останется на своей собственной осаждённой вершине - без дорог, без смысла, без союзников и без будущего.

И вот здесь стоит сказать главное: Азербайджан выиграл не войну. Он выиграл модернизацию. Он показал, что гибкость, рациональность и уважение к реальности - куда сильнее мифов и лозунгов. Он предложил миру конкретику. Армения ответила фольклором.

Сейчас уже не существует понятия "Зангезурский коридор" в том виде, в каком его понимала армянская пропаганда. Существуют инфраструктурные проекты, экономические интересы, логистические маршруты и международные договорённости. И если Армения не хочет остаться между геополитическим молотом и наковальней собственной глупости, ей придётся проснуться.

Потому что завтра в регион придут ещё более крупные игроки. Индия со своей инициативой IMEC. Китай с "Поясом и путём". Арабские страны, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан - все хотят присутствовать в транспортной архитектуре Кавказа. Все, кроме одного - Еревана. Он всё ещё мечется между "исторической травмой" и "европейским выбором", не понимая, что выбор давно сделан за него.

Словом, дело не в том, будет ли Зангезурский коридор. Он уже есть - в головах стратегов, на картах логистов, в меморандумах министров транспорта. Дело в другом: будет ли там Армения? Или всё пройдёт мимо неё - как прошли современные технологии, стратегическая гибкость и здравый смысл?

Ответ ясен. И если в Ереване ещё остались те, кто умеет читать геополитические карты, а не гороскопы, - им пора действовать. Пока не стало поздно. Пока не построили финальную дорогу в обход целой страны. Страны, которая могла бы быть связующим звеном, но выбрала быть тупиком.