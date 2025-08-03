Россия НЕ СТАЛА забирать памятник Айвазовскому из Карабаха

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как российская и армянская пропаганда сами себя выдали.

Day.Az представляет публикацию:

Российская и армянская пропаганда случайно показали, что миротворцы могли, но не стали перевозить из Ханкенди памятник Айвазовскому в 2024 году.

Русская община Армении опубликовала слезливый пост про вывоз из Ханкенди куполов и имущества православной церкви, которую РМК открыли в Ханкенди в 2021 году.

"В мае 2024 года всё церковное имущество храма Рождества Христова, включая купола, было вывезено в Армению", - пишет община. Они вывезли из Карабаха все, что считали ценным - даже деревянный крест и купола церкви.

А вот памятник Айвазовскому, который они же и установили - вывозить не стали.

Не нужен был? Ценности не представлял? Наверно. А чего тогда сейчас истерим, россияне?