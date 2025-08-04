Официальный Баку ответил на заявления представителя МИД Ирана

Заявления пресс-секретаря министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Исмаила Багаи о якобы плохом обращении с заключенными иранского происхождения в Азербайджане не имеют под собой никакого основания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания представителя иранского внешнеполитического ведомства в отношении граждан Ирана, находящихся под арестом в Азербайджане.

По его словам, в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года иранской стороне официально передана информация обо всех гражданах Исламской Республики Иран, задержанных и арестованных в Азербайджане.

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