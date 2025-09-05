Азербайджан и Узбекистан обсудили план двустороннего военного сотрудничества

Делегация, возглавляемая начальником Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджанской Республики, находится с визитом в Узбекистане для участия в штабных переговорах по обсуждению перспектив развития военного сотрудничества.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.

"В Ташкенте состоялась встреча в расширенном формате с участием делегаций обеих стран, на которой были обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества, а также проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2026 год.

В ходе визита был посещен Учебно-тренировочный центр горной подготовки "Чимган".

После ознакомления с центром азербайджанская делегация приняла участие в церемонии выпуска курса "Горный воин", в котором также участвовала группа военнослужащих Азербайджанской Армии", - говорится в сообщении ведомства.