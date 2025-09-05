Официальный Баку опроверг интерпретацию заявлений России о выплатах по страховке AZAL

Заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации от 4 сентября по вопросу осуществления страховых выплат в связи с крушением самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вызывает недоумение и вводит общественность в заблуждение.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя пресс-релиз МИД России от 4 сентября и заявление пресс-секретаря ведомства относительно азербайджано-российских отношений.

"Вопросы выдачи страховых выплат AZAL и пассажирам российской страховой компанией и требования нашей страны о компенсации у российского правительства в связи с крушением самолета - это совершенно разные темы.

Процесс выплаты страховых компенсаций указанной компанией ведется уже шесть месяцев. В целом эти выплаты производятся в рамках страхового договора AZAL, в котором компания застраховала свой самолет и пассажиров, и выполняются в соответствии с обязательствами.

Что касается того, что выплаты проводит именно российская страховая компания, отметим, что страхование самолетов, как правило, оформляется через международные страховые компании. Учитывая, что на территории России ни одна международная страховая компания не действует, страхование самолета AZAL было оформлено через российскую компанию", - отметил представитель МИД Азербайджана.

Он подчеркнул, что попытки приравнивания страховых выплат к компенсации, требуемой Азербайджаном от российского правительства, являются неправильными.

"Кроме того, заявление пресс-секретаря МИД России о том, что в июле текущего года арест 13 граждан России в Азербайджане якобы стал причиной ухудшения азербайджано-российских отношений и что их освобождение выдвигается как условие для нормализации отношений, является ошибочным.

Очевидно, что напряжение в отношениях между Азербайджаном и Россией вызвано именно крушением самолета AZAL и последующим поведением российских официальных лиц. Кроме того, преследование азербайджанцев по этническому признаку в России, избиение и убийство азербайджанцев в Екатеринбурге, а также деятельность различных российских государственных органов в отношении Азербайджана являются дополнительными факторами, негативно влияющими на двусторонние отношения", - подчеркнул А.Гаджизаде.