Азербайджан назвал неверными попытки России приравнять страховые выплаты к компенсации

Попытки приравнивания страховых выплат к компенсации, требуемой Азербайджаном от российского правительства, являются неверными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, говорится в заявлении пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана относительно пресс-релиза МИД России от 4 сентября об осуществлении страховых выплат в связи с крушением самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" и заявления пресс-секретаря по азербайджано-российским отношениям.

"Кроме того, заявление пресс-секретаря МИД России о том, что в июле текущего года арест 13 граждан России в Азербайджане якобы стал причиной ухудшения азербайджано-российских отношений и что их освобождение выдвигается как условие для нормализации отношений, является ошибочным.

Очевидно, что напряжение в отношениях между Азербайджаном и Россией вызвано именно крушением самолета AZAL и последующим поведением российских официальных лиц. Кроме того, преследование азербайджанцев по этническому признаку в России, избиение и убийство азербайджанцев в Екатеринбурге, а также деятельность различных российских государственных органов в отношении Азербайджана являются дополнительными факторами, негативно влияющими на двусторонние отношения", - заключил А.Гаджизаде.