На суде завершено оглашение показаний гражданами Армении, обвиняемыми в совершении ряда преступлений

5 сентября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судебный процесс продолжился оглашением показаний, данных на предварительном следствии обвиняемым Левоном Балаяном по уголовному делу в отношении него, а также других документов, имеющих отношение к делу.

Согласно его показаниям, данным в ходе предварительного следствия, в январе 1995 года он был призван на военную службу и до 1998 года нес службу в качестве солдата в воинских частях, номера которых он не запомнил, дислоцированных в Шуше, Ханкенди и Ходжалы. В этот период за ним был закреплен автомат "АКС-74". В воинских частях, где он служил, находились боевые танки "Т-55" и "Т-72" российского производства, а также боевые машины пехоты "БМП-1" и "БМП-2". Обвиняемый отметил, что один из представителей высшего командования - Левон Мнацаканян (в настоящее время находящийся под арестом обвиняемый - ред.) часто приезжал в воинские части и проверял состояние боевой готовности.

20 сентября 2020 года он был принудительно призван "Ханкендинским городским военкоматом" на "службу" в составе "вооруженных сил" и в первые дни 44-дневной войны, то есть, с 27 сентября по 2 октября, участвовал в боях в составе вооруженного формирования на "третьей линии обороны", дислоцированной в районе поселка Суговушан. Этот батальон назывался "Алаша".

В показаниях на предварительном следствии Л. Балаян заявил, что 1 мая 2023 года присоединился к одному из вооруженных формирований, созданных и финансируемых Рубеном Варданяном на территориях Азербайджана, находившихся в то время под оккупацией. С того времени он получал ежемесячное жалованье в размере 170 тыс. драмов, то есть, 700 долларов США на карту так называемого банка Artsakhbank (армянский банк - ред.). 20 сентября он был задержан азербайджанскими военнослужащими.

Затем председательствующий судья заявил, что оглашение показаний всех 15 обвиняемых, данных на предварительном следствии, завершено.

Он отметил, что обвиняемым будут заданы вопросы о том, имеются ли противоречия между их показаниями, данными на предварительном следствии и в ходе судебного процесса, а также согласны ли они с оглашенными показаниями.

Обвиняемые Левон Балаян, Меликсет Пашаян и Гурген Степанян заявили, что с небольшими оговорками подтверждают свои показания, данные на предварительном следствии.

Обвиняемые Мадат Бабаян и Гарик Мартиросян полностью подтвердили показания, данные ими в ходе предварительного следствия.

Гурген Степанян, Давид Аллахвердян, а также Эрик Газарян и Василий Бегларян сообщили, что подтверждают свои показания, данные в ходе судебного следствия.

Давид Манукян попросил учесть его показания, данные в ходе судебного следствия.

Обвиняемый Аркадий Гукасян также попросил учесть его показания, данные не на предварительном следствии, а во время судебного следствия.

Обвиняемый Левон Мнацаканян отметил, что не согласен с отдельными фрагментами оглашенных показаний.

Давид Ишханян попросил учесть не те показания, которые он дал на предварительном следствии, а показания, данные им в ходе судебного следствия.

Обвиняемые Бако Саакян и Араик Арутюнян также обратились к судебной коллегии с просьбой принять за основу их показания, данные во время судебного следствия.

Обвиняемый Давид Бабаян, после конфиденциальной встречи со своим защитником, попросил предоставить ему возможность высказать свое отношение к оглашенным и данным на предварительном следствии показаниям на следующем судебном заседании.

Учитывая ходатайство обвиняемого, председательствующий судья заявил, что на следующем процессе ему будет предоставлена возможность высказать свое отношение к показаниям.

Судебный процесс продолжится 8 сентября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.