Объем перевозок транзитных грузов по Среднему коридору вырос

Средний коридор уже зарекомендовал себя как надежный маршрут, соединяющий Китай и Центральную Азию с Европой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов в своем выступлении на V Тбилисском форуме "Шелковый путь".

Премьер-министр отметил, что Азербайджан и Грузия занимают лидирующие позиции в формировании и развитии этого стратегического транспортного коридора:

"Наши страны входят в число важнейших участников Среднего коридора благодаря как своему географическому положению, так и современной транспортной инфраструктуре. Объединяя усилия в этом направлении, мы предпринимаем последовательные и целенаправленные шаги по расширению инфраструктуры вдоль коридора, упрощению транзитных процессов и увеличению транзитных возможностей".

Али Асадов подчеркнул, что такие проекты, как модернизация портов и логистических центров, внедрение цифровых решений, являются яркими примерами этого сотрудничества: "В результате принятых мер объем перевозок транзитных грузов по Среднему коридору за последние три года увеличился примерно на 90%, что свидетельствует о его эффективности и возрастающей востребованности. При этом существенно сократилось время (до 15 суток) транзитной перевозки грузов по коридору".