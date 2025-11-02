Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия Большого Египетского Музея - ФОТО
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия Большого Египетского Музея в рамках своей рабочей поездки в Арабскую Республику Египет, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На мероприятии, в котором приняли участие руководители различных государств, правительств и парламентов, было зачитано обращение к участникам Президента Арабской Республики Египет Абдельфаттаха Ас-Сиси. Также, Премьер-министр Арабской Республики Египет Мустафа Мадбули произнёс приветственную речь.
Церемония открытия продолжилась художественной программой, демонстрировавшей культуру Египта, после чего была проведена выставка наиболее символичны артефактов музея.
Следует отметить, что в музее собраны экспонаты, относящиеся к разным периодам египетской цивилизации, а также более 100.000 артефактов.
