В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о высказываниях российского депутата Делягина.

Day.Az представляет публикацию:

В России - абсурдный скандал. Депутат Госдумы Михаил Делягин обрушился с критикой на российский ИИ "Алиса".

Делягин решил, что в стране назрел по-настоящему серьёзный кризис: нейросеть рисует "злого русского" и "злого армянина", но внезапно проявляет избирательную гуманность к украинцам и азербайджанцам.

И вот уже в адрес главы "Яндекса" Артёма Савиновского летит официальное обращение - с требованием восстановить равенство злости.

Картина дня: экономика где-то там, тарифы где-то тут, а в центре внимания - вопрос принципиальный. Почему искусственный интеллект допускает асимметрию в распределении мрачных выражений лиц? Где, в конце концов, справедливость, если партия называется "Справедливая Россия"?

Возможно, нейросеть просто решила, что злость - ресурс ограниченный, и распределяет её аккуратно, по алгоритму. А может, у неё встроен внутренний психолог, который шепчет: "Давайте без межнациональных драм, я вообще-то пришла картинки рисовать".

Но, безусловно, теперь Россия может спать спокойно: контроль за балансом виртуальной агрессии взят на парламентский уровень. Осталось только создать комитет по регулированию обиженных пикселей и подкомиссию по равноправию хмурых бровей.