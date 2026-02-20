Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана
Обнародована повестка пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса, которая состоится 24 февраля, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании будут обсуждаться следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".
2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах" (третье чтение).
3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об инвестиционной деятельности" (третье чтение).
4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании".
5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).
6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний (второе чтение).
7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "О приобретении земель для государственных нужд" (второе чтение).
8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О персональном учете в системе государственного социального страхования" и "О трудовых пенсиях" (второе чтение).
9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О недрах Земли" (первое чтение).
10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте" (первое чтение).
